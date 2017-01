Đau đớn vụ lật ghe khiến đám cưới con thành... đám tang mẹ

Ngày 31/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành trục vớt chiếc ghe chở 34 người bị lật trên suối Sa Mách (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) khiến 2 người chết.

Khu vực chiếc ghe bị lật thuộc vùng bán ngập của lòng hồ Trị An nên khá nông vì vậy nhiều người may mắn thoát chết khi gặp nạn.

Sau khi trục vớt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm, xem xé trách nhiệm,… nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc, để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng, những người có liên quan cũng được cơ quan chức năng mời lên làm việc,…

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Phạm Thị M. (74 tuổi, ngụ tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và chị Bùi Thị H. (37 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai, vợ chủ ghe).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/12, gia đình họ hàng của bà Phạm Thị M. tổ chức đi đám cưới con trai tại nhà gái thuộc ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Khi cả họ nhà bà M. đi xe đến xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) thì phát hiện đường bộ đến nhà cô dâu ở xã Phú Lý khá hẹp lại quanh co, nhiều ổ voi ổ gà lại xa, vòng vèo nên gia đình bà quyết định thuê ghe để đi cho gần lại tiện lợi hơn.

Sau khi bàn bạc xong, gia đình bà M. gồm 34 người đã liên hệ thuê ghe đánh cá (rộng 2m, dài 10m) của anh Trần Khánh Linh (37 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Đình Quán) và chị Bùi Thị H. (37 tuổi, vợ anh Linh) chở theo đường suối Sa Mách để tắt qua xã Thanh Sơn.

Đến 16h15, khi ghe chạy trên suối Sa Mách (suối nằm ở khu vực bán ngập thuộc lòng hồ Trị An, ấp Bình Chánh, xã Phú Lý) cách điểm khởi hành khoảng 500 mét thì lật. Do cũng chỉ cách bờ khoảng 5-10 mét nên những người trên ghe đã nhanh chóng bơi vào bờ thoát chết. Riêng bà M. và chị H. đã tử nạn.

Một số người trên ghe khai với cơ quan công an là thời điểm trên ghe bị lật nên ai cũng cố gắng thoát thân. Khi họ bơi được vào bờ mới phát hiện không thấy bà M. và chị H. (vợ chủ ghe). Một số người nhận định là ghe lật úp nên bà M. và chị H. ngồi phía trước không kịp thoát ra, hơn nữa do bà M. đã lớn tuổi.

Một số người dân cho biết, chiếc ghe chở họ hàng nhà bà M. đi đám cưới là vỏ lãi loại lớn. Tuy nhiên những người ngồi trên đó khi gặp nạn không ai mặc áo phao (Ảnh minh họa)

Phát hiện ghe lật, nhiều ngư dân gần đó đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Lý có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an tỉnh Đồng Nai. Lập tức trong đêm, lực lượng chức năng đã kịp thời xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến sáng ngày 31/12, cảnh sát đường thủy cũng đến hiện trường vụ việc để phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm,… Đại diện Công an xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu cho biết, hiện trường vụ tai nạn là một khúc suối thuộc khu vực bán ngập (có thời điểm không có nước nhưng có những thời điểm nước lớn) của hồ thủy điện Trị An.

Thời điểm ghe chìm, mực nước dâng nên lòng suối rộng đủ cho các phương tiện ghe, xuồng,… có thể lưu thông được. “Chiếc ghe bị lật ở khu vực bán ngập nên khi nước lên cũng không sâu lắm vì vậy mọi người mới bơi được vào bờ. Còn trong trường hợp nếu ghe chạy ra khu vực hồ Trị An mà bị lật thì khó lường được con số thiệt hại về người”, đại diện Công an xã Phú Lý nói.

Anh Nguyễn Văn T. - người dân xã Phú Lý thông tin: “Khi phát hiện tôi thấy họ đi ghe nhưng chắc là do quãng đường ngắn nên không mặc áo phao. Nhiều người biết bơi nên may mắn thoát chết còn bà M. do già quá với chị H. chắc ngồi phía trước nên khi vỏ lãi lật úp không thoát ra được bị mắc kẹt rồi chết. Vì vậy khi chúng tôi đến cũng không làm gì được nữa”.

Còn Ông Mai Xuân V. buồn bã nói: “Thật thương cho chị H., gia đình cũng vất vả lắm mà giờ ra đi lúc tuổi còn trẻ. Còn họ nhà trai lại quá thương tâm hơn khi mà chính ngày đám cưới của con trai lại là ngày con trai họ phải chịu tang mẹ, đúng là bi kịch. Nhìn lúc đó mọi người cố gắng gào thét mong muốn cứu họ nhưng đành bất lực vì họ đã chết”.

Hiện trường vụ lật ghe trên hồ Trị An từng khiến 3 người chết xảy ra vào giữa năm 2015.

Về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng công an xã Phú Lý cho biết: “Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường để canh giữ hiện trường và báo cáo lên công an huyện. Thời điểm công an xã đến thì chị H. và bà M. đã chết còn những người khác đang hoảng loạn. Đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân lật ghe. Hiện những người có liên quan đã được mời lên làm việc để củng cố thông tin,…”.

Ái Vy – Nguyễn Hiền