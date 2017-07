Đây là lý do Á hậu Huyền My lúc nào cũng ngọt ngào, quyến rũ

Thời gian gần đây, Á hậu Huyền My khá im ắng khi tập trung luyện tập cho cuộc thi Miss Grand International. Trong suốt 3 năm đăng quang ngôi vị Á hậu Việt Nam, chưa bao giờ, khán giả nhìn thấy Huyền My xuống sắc. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ và trở thành tâm điểm của truyền thông.

Để luôn xinh đẹp, tỏa sáng, đối với Huyền My, việc chăm sóc và giữ gìn vẻ ngoài cũng chính là trách nhiệm, thiên sứ của một á hậu. Làm đẹp để mạnh mẽ và tự tin chính là một trong những chìa khoá thành công của á hậu 9X.

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cao khả năng ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng sống, Huyền còn thường xuyên đầu tư chăm sóc vẻ ngoài của mình.Bbởi cô không cho phép bản thân làm khán giả thất vọng. Đối với cô, việc này là một trong những điều thể hiện sự tôn trọng với khán giả, những người đã luôn quan tâm và yêu mến mình.

Huyền My cho biết: “Vì tính chất công việc dày đặc nên My thường đến spa để duy trì vẻ ngoài năng động, trẻ trung. Dồn sức tập trung cho cuộc thi Miss Grand International đã khiến My mất ngủ nhiều đêm, ảnh hưởng ít nhiều đến vẻ ngoài. Vậy nên, Huyền My quan tâm đặc biệt đến việc dưỡng nhan."

Khi PV thắc mắc vì sao công việc bận rộn là thế nhưng bản thân vẫn giữ được eo thon, dáng ngọc, cơ thể săn chắc, Huyền My bật mí: "Ngoài việc thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, Huyền My còn lựa chọn các công nghệ chăm sóc da mới nhất hiện nay để duy trì sức hút của chính mình.

Bên cạnh việc tập luyện và chế độ ăn uống khắt khe, Huyền My cũng thường xuyên nhờ cậy đến cách dịch vụ thẩm mỹ như chăm sóc da, giảm mỡ bụng để có được vẻ ngoài hoàn hảo nhất."

Mới đây, cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc xả hơi sau những giờ làm việc căng thẳng tại một spa trên phố Yên Ninh. Cụ thể, Huyền My chia sẻ: "Lâu lắm rồi, My mới đi làm đẹp. Các mẹ, các dì muốn trắng, muốn xinh thì nhào vào ngay."

Là thí sinh nước chủ nhà, sở hữu nhiều lợi thế về ngoại hình và sự chuẩn bị vô cùng chu đáo, nghiêm túc, Huyền My hứa hẹn là một nhan sắc sẽ tỏa sáng ở đấu trường Miss Grand International.

Mai Hưng