Để mất 36 cây sa mu một trạm trưởng quản lý rừng bị bắt

Ngày 11/8, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Viết Tình (SN 1984), trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Trạm trưởng trạm Quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ Nậm Càn – Na Ngoi, thuộc ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, để phục vụ điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiệm trọng.

Phạm Viết Tình (ngồi giữa) tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến sự việc này, trước đó chúng tôi đã đưa tin, ngày 22/2, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, cơ quan chức năng phát hiện có 36 cây sa mu dầu, tại bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn bị chặt hạ, tương đương 139m3 gỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, BQL rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn đã thành lập hội đồng kỷ luật, để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Tại cuộc họp, hội đồng kỷ luật đi đến thống nhất, cách chức đối với ông Phạm Văn Tình, Trạm trưởng trạm Quản lý và bảo vệ rừng Nậm Càn – Na Ngoi; khiển trách, hạ bậc lương và chậm thời hạn nâng lương 3 tháng đối với 2 nhân viên của trạm là Trương Văn Sáng và Lương Vĩnh Phúc.

Sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã trực tiếp lên kiểm tra hiện trường, tiến hành công tác xử lý kỷ luật cán bộ để mất rừng. Theo đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị tăng mức kỷ luật đối với 2 cán bộ Sáng và Phúc từ khiển trách lên cảnh cáo; đồng thời, xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Cao Văn Quỳnh, Trưởng BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn.

Xuân Chinh