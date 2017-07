Đề thi tiếng Anh: Bộ GD&ĐT nên công nhận cả đáp án C đúng

Sau khi bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) công bố đáp án chuẩn môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh đã rất bất ngờ trước việc Bộ công nhận đáp án đúng là D tại câu 3 mã đề 421. Nhiều thí sinh cho rằng, đáp án C là đáp án đúng nên đã phản ánh với báo chí và khiếu nại đến Bộ.

PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với cô Nguyễn Hồng Giang, giảng viên trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cô Giang cho rằng: “Đối với đề tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2017, khi đọc câu 3 mã đề 421 tôi loại trừ 2 đáp án A-B, để chọn 2 đáp án C-D bởi cả 2 đáp án đều đúng. Đáp án D là cách sử dụng thông thường, nhưng cách sử dụng đáp C không sai và nó cũng là một đáp án đúng”.

Bộ GD&ĐT nên công nhận cả đáp án C đúng ở đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Cô Giang đưa ra nhận xét: “Theo nghĩa đúng để cho người ta hiểu được thì chọn cả đáp án C và đáp án D đều được. Vì chọn đáp án D hay C, nghĩa của câu không thay đổi. Thế nhưng cấu trúc câu của đáp án D thì hay được người ta sử dụng hơn, còn chọn đáp án C vẫn đảm bảo được ý nghĩa đúng của một câu hoàn chỉnh”.

“Đáp án D là cấu trúc so sánh cho phó từ frequently trong câu The more frequently natural disasters occur, còn đáp án C cũng sử dụng cấu trúc so sánh nhưng sử dụng cho tính từ frequent kết hợp với động từ to be là are nên đáp án C được sử dụng trực tiếp luôn là The more frequent are natural disasters", cô Giang nói.

Trước những băn khoăn của nhiều thí sinh về việc, trong câu 3 mã đề 421 có 2 đáp án C-D đều đúng, nhưng bộ GD&ĐT chỉ công nhận một đáp án D khiến nhiều thí sinh bị thiệt thòi, cô Giang chia sẻ: “Nhiều thí sinh chỉ đọc lướt qua câu 3 là đã có thể chọn được đáp án D luôn, bởi vì người ta hay nói theo cấu trúc đó.

Thế nhưng, thí sinh nào làm bài tỉ mỉ, nắm vững, chắc kiến thức thì sẽ chọn được đáp án C vì chiếu theo ngữ pháp thì câu C không sai. Tôi cho rằng, bộ GD&ĐT nên công nhận đáp án C sẽ tốt hơn và không gây ra nhiều tranh cãi, các thí sinh sẽ không bị thiệt thòi, bị mất điểm oan. Thực tế, những thí sinh chọn đáp án C cũng là những thí sinh có kiến thức rất vững mới phát hiện ra”.

Thế Anh