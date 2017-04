Đề xuất không thi Hoa hậu hòa bình Thế giới trong động Thiên Đường

Ngày 15/4, đại diện sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, sau quá trình nghiên cứu, xem xét kế hoạch tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới, hiện đã có báo cáo kết quả thẩm định phương án địa điểm tổ chức phần thi trang phục dân tộc cho 80 hoa hậu của 80 quốc gia trên thế giới tại Quảng Bình. Theo đó, sở Du lịch tỉnh này đưa ra 2 địa điểm tổ chức là ở động Thiên Đường và Khu nghĩ dưỡng Sunspa Resort.

Đối với phương án tổ chức thi tại động Thiên Đường, sở Du lịch đánh giá đây là phương án có sự khác biệt cao, tạo nên sức quảng bá lớn, làm nổi bật tài nguyên du lịch Quảng Bình – “Vương quốc hang động”, thu hút được sự theo dõi của khán giả truyền hình và sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Vẻ đẹp lung linh, kỳ ảo bên trong động Thiên Đường.

Việc tổ chức chương trình có sự tham gia của 600 người trong cùng một khoảng thời gian 3 giờ, các trang thiết bị phù hợp với chương trình trong hang động, mọi hoạt động diễn ra trên cầu thang gỗ có sẵn, không tiếp xúc với nền hang hay trực tiếp tác động vào thạch nhũ là có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng đến cảnh quan hang động và không có tác động nào bất thường so với hoạt động tham quan bình thường của khách du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tổ chức phần thi trang phục dân tộc tại khu vực động Thiên Đường lại gặp một số những hạn chế, khó khăn như số lượng người trực tiếp xem cuộc thi (nhất là khán giả) quá ít so với nhu cầu của khách du lịch (350 người), thời điểm truyền hình trực tiếp lại vào buổi tối trong khi động Thiên Đường ở vị trí cách TP.Đồng Hới và nơi nghỉ dưỡng của đoàn là 70km. Công tác đảm bảo cho cuộc thi gặp nhiều khó khăn trở ngại do điều kiện tổ chức trong hang động....

Đặc biệt đáng lưu ý là vấn đề thời tiết, khí hậu tại thời điểm tổ chức phần thi Trang phục các dân tộc từ ngày 08 đến 13/10/2017, trùng với thời gian mùa mưa lũ ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trong khi đó, phương án tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort được sở Du lịch tỉnh này đánh giá cao, bởi đây là phương án có tính an toàn cao, đảm bảo được các điều kiện tốt nhất cho cuộc thi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu cuộc thi mang tầm quốc tế...

Dựa trên sự so sánh giữa 2 địa điểm, sở Du lịch Quảng Bình đánh giá, mặc dù phương án tổ chức tại Sunspa Resort có thế không tạo ra sự khác biệt, độc đáo như tại động Thiên Đường nhưng đây là phương án đảm bảo tính an toàn, quảng bá được tài nguyên nổi bật của du lịch Quảng Bình. Do đó, sở này đề xuất với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc thi trên tại Khu nghĩ dưỡng Sunspa Resort.

Được biết, hiện UBND tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có quyết định cuối cùng về địa điểm tổ chức cuộc thi.

Ngô Huyền