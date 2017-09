Đề xuất tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư BOT: Đổ thêm dầu vào lửa!

Việc đầu tư không ai so sánh với nước ngoài! Phân tích về cơ sở mà đại diện bộ GTVT đưa ra đề xuất tăng mức lợi nhuận cho dự án BOT, ông Nguyễn Hữu Đức cho rằng, việc tham vấn các nhà đầu tư nước ngoài chỉ là ý kiến tham khảo. Ông Đức đặt câu hỏi: “Về mặt kinh tế, việc đầu tư không ai so sánh với nước ngoài cả, mỗi nước có đặc thù khác nhau, tình hình khác nhau. Gửi tiền tiết kiệm ở Mỹ lãi suất có 0,25 – 0,5%, thậm chí lãi suất âm trong khi ở ta phải đến 6-7%, sao không so sánh?”.