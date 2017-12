Đến Viettech88 mua Macbook giảm 30%

Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ:

+ Macbook Pro MC975 15” 21012 New 99%

- Bộ xử lý:2.3GHz quad – core Intel Core i7 processor

(Turbo Boots up to 3.3GHz) with 6MB L3 cache

- Bộ nhớ chính: 8GB of 1600 MHz DDR3

- Ổ cứng SSD: 256GB

- Màn hình: 15.4”, Độ phân giải 2880 x 1800 pixel

- Graphics: Intel HD Graphics 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 1 GB GDDR5

- Trọng lượng: 2.02kg

- Độ phân giải: 2880 x 1800

- Cổng mạng: 802.11ac Wifi, Bluetooth 4.0

- Khe cắm: Thuderblt 2, USB 3.0, HDMI

- Thiết bị nghe nhìn: Facetime HD Camera, Dual Mics

- Hệ điều hành: Mac OS X Mavericks

+ Macbool Air MMGF (13.3 inch, 2016) – Like New Fullbox

- Bộ xử lý CPU: 1.6 GHz Intel Cro i5 (Broadwell)

- Bộ nhớ RAM: 8GB of 1600 MHz LPDDR3

- Lưu trữ SSD: 128GB PCLe – Based Flash

- VGA: Intel HD Graphics 6000 (Tích hợp)

- Màn hình: 13.3” LED – Backlit Glossy

- Độ phân giải: 1440 x 900

- 802.11ac Wifi, Bluetooth 4.0

- USB 3.0, Thunderbolt 2

- 720p Facetime HD Camera, SDXC Card Slot

- Hệ điều hành tương thích: Mac OS x 10.10 hoặc 10.11

- Pin 12 tiếng, nặng 1.34kg

+ Macbook Pro Retina 13” MF840 (2015)

- Bộ xử lý CPU: 2.7 GHz Intel Core i5 (Broadwell), Intel Turbo Boots

- Bộ nhớ RAM: 8GB of Onboard 1866 MHz LPDDR3 RAM

- Ổ cứng SSD: 256GB Pcle – Based Flash Storege

- VGA: Integrated Intel Iris Graphics 6100

- Màn hình: 13.3 LED – Blacklit IPS Retina

- Độ phân giải 2560 x 1600

- 802.11 a/b/g/n/ac Wifi, Bluetooth 4.0

- Thunderbolt 2, USB 3.0, HDMI

- Sử dụng Force Touch Trackpad

- Hệ điều hành Mac OS x 10.10 or 10.11

