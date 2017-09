Chiều 23/9, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Nghi Tân, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới nổi ở vùng cửa biển.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương khi đang câu cá trên vùng cửa biển tại khối 1, phường Nghi Tân thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước trong tư thế mặt úp xuống.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngay sau đó, mọi người đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an phường Nghi Tân đã xuống bảo vệ hiện trường, báo cho Công an TX.Cửa Lò và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo quan sát, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30 – 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo ngắn tay màu đỏ và quần đùi. Do trên người không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Hiện, cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong.