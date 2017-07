Đi tìm con trốn nhà đi chơi, bị dân vây giữ vì nghi bắt cóc trẻ em

Vụ việc xảy ra vào tối 27/7. Tại thời điểm này, người dân xã Minh Tân, huyện Kiến Xương (Thái Bình) nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một chiếc xe taxi nên xông ra bắt giữ một người phụ nữ và một người đàn ông trong chiếc xe này giao cho công an xã vì nghi bắt cóc trẻ em.

Ngay sau đó, Công an xã Minh Tân báo cáo Công an huyện Kiến Xương xuống xử lý vụ việc. Công an huyện Kiến Xương điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường nắm tình hình, ngăn chặn người dân kích động hành hung người khác.

Người dân quây giữ bố mẹ của học sinh trốn nhà đi chơi - (Ảnh minh họa)

Theo một cán bộ Công an huyện Kiến Xương, qua điều tra ban đầu, trong chiếc xe taxi có 4 em học sinh, gồm 3 trai và 1 gái (cùng SN 2005, học lớp 6B, trường THCS Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định). 4 học sinh này đi taxi từ Nam Định sang Thái Bình chơi.

Còn 2 người bị người dân xã Minh Tân giữ lại là bố mẹ của một trong 4 học sinh. Do phát hiện con mình cùng các bạn trốn nhà đi chơi nên bố mẹ xuống tìm và đưa các cháu về. Các cháu học sinh sợ bị ngăn cản nên đã kêu cứu dẫn đến việc như trên.

Sau khi xác minh và biết được sự thật là 2 người kia chính là bố mẹ của một trong 4 học sinh, Công an huyện Kiến Xương đã giải thích cho bà con hiểu bản chất sự việc. Ngay sau đó tất cả 6 người được về nhà.

Thời gian gần đây, dư luận bị ảnh hưởng rất nhiều của những thông tin bắt cóc trên mạng, rất may là người dân xã Minh Tân vẫn còn giữ được sự bình tĩnh.

Đặng Phục