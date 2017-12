Điểm danh những sao nam tai tiếng nhất Kpop năm 2017

Choi Seung Hyun (T.O.P)

T.O.P cúi đầu xin lỗi fan vì scandal sử dụng chất cấm.

T.O.P đứng vị trí thứ nhất trong danh sách những sao nam tai tiếng, theo bình chọn của một tạp chí uy tín tại Hàn Quốc. Rapper của nhóm Big Bang đã khiến người hâm mộ bàng hoàng và thất vọng khi bị bắt vì tội hút cần sa vào tháng 6/2017 trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nam ca sĩ đã viết một bức thư tay để gửi lời xin lỗi tới những người tin tưởng anh.Trong thư, T.O.P nhiều lần bày tỏ sự xấu hổ và hối lỗi.

“Đầu tiên, tôi xin chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự thất vọng lớn lao với sai lầm to lớn của mình. Tôi quá xấu hổ về mình đến nỗi không thể đứng trước mặt mọi người để xin lỗi. Tôi không bào chữa gì cả và cảm thấy rất hối hận, sợ hãi. Vì vậy, tôi viết những cảm xúc của mình ra đây một cách vô cùng cẩn trọng”, nam ca sĩ viết trong thư.

Sự việc khép lại sau khi T.O.P bị kết án hai năm quản chế vào tháng 10 vừa qua.

Yoo Ah In

Yoo Ah In viện lý do sức khỏe để né tránh nghĩa vụ quân sự.

Tháng 6 vừa qua, nam diễn viên Yoo Ah In bị nghi ngờ cố tránh né việc nhập ngũ sau khi anh liên tục hoãn ngày nhập ngũ của mình.

Trước đó, Yoo Ah In bị chấn thương vai trong quá trình đóng phim Veteran. Xét nghiệm cho thấy Yoo Ah In còn có khối u xương - một dạng ung thư xương. Và gần đây, xương quai xanh của Yoo Ah In cũng gặp vấn đề, anh phải liên tục điều trị bằng thuốc giảm đau.

Là một trong những người nổi tiếng có chủ kiến nhất Hàn Quốc, Yoo Ah In luôn bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia quân ngũ, phục vụ cho đất nước. Tuy nhiên, việc anh lấy lý do sức khỏe yếu sau 5 lần tái khám để miễn nghĩa vụ quân sự khiến công chúng cho rằng, anh đang đi ngược lại với tuyên bố của mình.

Park Yoo Chun

Park Yoo Chun lãnh 4 cáo buộc xâm hại tình dục.

Năm 2016, Park Yoo Chun của nhóm nhạc thần tượng JYJ bị cáo buộc xâm hại tình dục. Đây được xem là một trong những scandal gây chấn động nhất làng giải trí Hàn.

Ngày 10/6, người phụ nữ họ Lee đệ đơn lên sở Cảnh sát Gangnam kiện nam ca sĩ Park Yoo Chun xâm hại tình dục trong nhà vệ sinh của một cơ sở giải trí người lớn.

Ngày 16/6, nam ca sĩ tiếp tục trở thành đối tượng nghi vấn trong vụ án tấn công tình dục thứ hai, nguyên đơn là người phụ nữ được gọi là A, tầm tuổi 20. Vụ việc này xảy ra vào tháng 12/2015.

Chiều ngày 17/6, người phụ nữ thứ 3 đến trình báo cảnh sát. Theo đó, cô đã bị Yoo Chun tấn công tình dục vào 2 năm trước. Buổi chiều cùng ngày, cô gái thứ 4 xuất hiện tố cáo Park Yoo Chun tội danh xâm hại tình dục.

Sau thời gian lấy lời khai và xét xử, Yoo Chun được tuyên bố trắng án với cả 4 cáo buộc trên. Tuy nhiên, hình ảnh của anh không còn được “trong sạch” trong mắt công chúng như xưa nữa.

Kang In

Kang In bị tố say xỉn gây ẩu đả tại vũ trường.

Nam ca sĩ Kang In từng hứng trọn “gạch đá” khi gây ra vụ ẩu đả tại quán bar trong tình trạng say rượu. Mới đây, anh tiếp tục bị buộc tội tấn công một phụ nữ ở quán rượu ở Sinsa Dong, thuộc quận Gangnam. Tuy nhiên, cô gái đó không truy cứu trách nhiệm đối với thành viên nhóm Super Junior.

Ngọc Diệp