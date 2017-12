Điểm mặt loạt SUV 7 chỗ mới hứa hẹn gây “bão” trong năm 2018

Phân khúc xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi các hãng liên tục giới thiệu tới các khách hàng “át chủ bài” của mình. Hiện một số đã được các hãng công bố giá bán chính thức như: Peugeot 5008, Mitsubishi Outlander và Volkswagen Tiguan Allspace 2018. Trong khi đó, mẫu xe hàng “hot” Honda CR-V chưa được hãng công bố giá bán mà chỉ mới hé lộ giá dưới 1,1 tỷ đồng.

Dưới đây là một số SUV 7 chỗ mới hứa hẹn gây “bão” trong năm 2018:

SUV Peugeot 5008 giá gần 1,4 tỷ đồng

Mẫu SUV 7 chỗ ngồi Peugeot 5008 vừa ra mắt của Thaco là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong bài. Tại thị trường Việt Nam, Peugeot 5008 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Ford Everest hay Hyundai SantaFe.

Peugeot 5008 có giá bán gần 1,4 tỷ đồng.

Chốt giá bán gần 1,4 tỷ đồng. Hiện mức giá bán của Peugeot 5008 cao hơn nhiều so với đối thủ “sừng sỏ” là Toyota Fortuner (bản cao cấp nhất hiện có giá 1,308 tỷ đồng), nhưng có được lợi thế trước Ford Everest (1,185 tỷ đồng giá niêm yết website) khi giá bán thấp hơn khoảng 164 triệu đồng.

Peugeot 5008 ra mắt tới khách hàng tại triển lãm Paris 2016 hồi tháng tháng 9 năm ngoái. Việc Trường Hải quyết định bán Peugeot 5008 được coi là động thái bổ sung thêm phân khúc mới - SUV 7 chỗ cho thương hiệu xe Pháp.

Ở thế hệ cũ, Peugeot 5008 được biết đến như một mẫu xe MPV nhưng bước sang thế hệ mới, nhà sản xuất quyết định thay đổi kiểu dáng của nó sang SUV 7 chỗ. Một số nguồn tin nước ngoài từng nhận định, thực chất Peugeot 5008 là một phiên bản mở rộng của mẫu crossover-SUV 3008 với 7 chỗ ngồi.

Tại thị trường Việt Nam, Peugeot 5008 được trang bị khối động cơ xăng tăng áp có dung tích 1.598 cc, công suất 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 1.400 - 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Thiết kế của SUV 7 chỗ Peugeot 5008 nổi bật với những đường nét thiết kế góc cạnh, thể thao và mạnh mẽ. Cụm đèn pha trên xe dạng full LED, có khả năng tự điều chỉnh góc chiếu. Nội thất khá sang trọng cùng loạt trang bị công nghệ hiện đại như: màn hình cảm ứng kích thước 8 inch kết nối USB/Bluetooth, nằm sau tay lái là màn hình điện tử kích thước 12 inch.

Các hệ thống an toàn tiêu chuẩn đáng chú ý như cảnh báo hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ lên dốc, đổ đèo...

Honda CR-V 7 chỗ mới, giá dưới 1,1 tỷ đồng

Honda CR-V 7 chỗ mới có giá dưới 1,1 tỷ đồng.

Từng là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng trong nước, Honda CR-V 7 chỗ mới được Honda Việt Nam phân phối ra thị trường với 3 phiên bản khác nhau gồm: CR-V E, CR-V G và CR-V L. Hiện giá bán cụ thể của từng phiên biến thể chưa được công bố, tuy nhiên hãng chỉ mới chỉ tiết lộ giá bán của phiên bản cao cấp nhất Honda CR-V L chưa tới 1,1 tỉ đồng (đã bao gồm các loại thuế liên quan).

Đây là mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như ráp trong nước như trước đây. Điểm mới của Honda CR-V chính là được trang bị thêm hàng ghế thứ 3 (trở thành một phiên bản 5+2).

So với các đối thủ trong cùng phân khúc trên thị trường như Mazda CX-5, Nissan X-Trail hay Hyundai Tucson, việc trang bị thêm hàng ghế mới giúp CR-V vượt trội hơn hẳn, hứa hẹn tạo nên một sự đột phá trong việc lựa chọn một mẫu SUV đa dụng của khách hàng.

Mitsubishi Outlander 7 chỗ giá dưới 1,2 tỷ đồng

Phiên bản Outlander 7 chỗ (5+2) tại thị trường Việt Nam với 3 biến thể khác nhau gồm: 2.0 STD, 2.0 CVT và 2.4 CVT 4WD.

Ngày 5/12, Mitsubishi Motors Vietnam (MMV) cũng đã giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước các phiên bản Outlander 7 chỗ (5+2) với 3 biến thể khác nhau gồm: 2.0 STD, 2.0 CVT và 2.4 CVT 4WD. Tất cả được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Hiện giá bán của 3 phiên bản 7 chỗ 2.0 STD, 2.0 CVT và 2.4 CVT 4WD lần lượt là 983 triệu đồng, 1,205 tỷ đồng và 1,275 tỷ đồng. Riêng tháng 12, phiên bản 2.0 CVT có giá 1,088 tỷ đồng và bản 2.4 CVT 4WD có giá 1,158 tỷ.

So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Mitsubishi Outlander là mẫu xe duy nhất nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do đó, mẫu xe này không có được nhiều lợi thế cạnh tranh về giá so với đối thủ lắp ráp trong nước và nhập khẩu từ khu vực ASEAN trong năm 2018.

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Outlander là khối động cơ 2.0L, công suất 145 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 196 Nm tại 4.200 vòng/phút, hộp số tự động CVT vô cấp, dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản 2.4L có công suất 167 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 222 Nm tại 4.100 vòng/phút.

Thiết kế của ấn tượng với các đường nét góc cạnh, mạnh mẽ. Ngoài việc bổ sung thêm hàng ghế thứ 3, Outlander còn được nâng cấp một số chi tiết như: gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và sưởi gương, thoại rảnh tay, camera lùi,... cũng được trang bị cho xe thay vì chỉ có trên phiên bản 2.4 CVT như trước đây.

Cùng hàng loạt các tính năng trang bị an toàn như: cân bằng điện tử ASC, phanh ABS, EBD, BA, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,…

Volkswagen Tiguan Allspace 2018 giá bán khoảng 1,7 tỷ đồng

Wolkswagen Tiguan Allspace 2018 có giá bán thấp hơn đối thủ GLC của Mercedes-Benz.

Theo lộ trình, mẫu SUV 7 chỗ Tiguan Allspace 2018 sẽ được hãng xe Đức Volkswagen (VW) mang về Việt Nam vào đầu năm 2018. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, đi kèm với mức giá bán vào khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau khi về nước, Tiguan Allspace 2018 được định vị sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với xe hạng sang GLC của Mercedes-Benz.

Hiện, Tiguan Allspace 2018 có lợi thế về giá bán, khi thấp hơn một chút so với GLC (GLC 250 4MATIC hiện có giá bán 1,879 tỷ đồng). Cộng thêm vào đó là việc được bổ sung thêm hàng ghế thứ 3 đã đánh trúng vào tâm lý của khách hàng, khi đang có nhu cầu tìm mua một chiếc SUV Đức 7 chỗ nhỏ gọn.

Với chiều dài 4.700 mm khiến Tiguan Allspace 2018 trở thành chiếc xe có không gian rộng rãi hơn nhiều so với các xe (5+2) có trục cơ sở tiêu chuẩn. Thiết kế của xe là những đường nét góc cạnh, hầm hố và mạnh mẽ.

Một số điểm nhấn trên Tiguan Allspace 2018 gồm hệ thống giải trí màn hình cảm ứng đa chức năng Composition Media, Bluetooth/USB, kết nối App-connect, dàn âm thanh giải trí 8 loa cao cấp, điều hòa khí hậu 3 vùng, có cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế phía sau, ghế lái chỉnh điện 14 hướng và có chức năng massage ở hàng ghế trước, bọc da cao cấp.

Cung cấp sức mạnh cho Tiguan Allspace 2018 đến từ khối động cơ 2.0L 4 xi- lanh, tăng áp TSI sản sinh công suất 180 mã lực tại 4.400 đến 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn đạt 320 Nm/1.500 – 4.400 vòng/phút. Công suất từ động cơ được truyền qua hộp số tự động DSG ly hợp kép 7 cấp.

