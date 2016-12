Diễm My 9x nói gì về tin đồn 'phim giả tình thật' với Hứa Vĩ Văn?

Vừa qua, hai diễn viên Diễm My, Hứa Vĩ Văn bất ngờ xuất hiện rạng rỡ tại thủ đô Hà Nội nhằm tham dự suất chiếu ra mắt bộ phim Chạy đi rồi tính. Vì thời gian gấp rút do đổi lịch chiếu, ê kíp không kịp chuẩn bị một buổi premiere tươm tất như kỳ vọng trước đó. Vì vậy, Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X và cả đoàn phim đã bay ra Hà Nội để cùng xem phim và nói lời cảm ơn những khán giả đầu tiên của Chạy đi rồi tính.

Diễm Mỹ và ê kíp làm phim tại Hà Nội