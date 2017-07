Diễn viên Yan My mộng mơ với áo cưới của NTK Nhật Dũng

Khá lâu rồi, Yan My mới trở lại sàn diễn do bận đi làm phim, sự chuyên nghiệp và những sải bước tự tin của cô đã thu hút mọi ánh nhìn của cả khán phòng. Trước đây, Yan My là một trong những mẫu tuổi teen nổi tiếng của Hà thành.