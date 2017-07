Dân quây 2 đối tượng người nước ngoài nghi dùng thuốc mê, cướp tiền

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: “Công an huyện Hưng Hà đang phối hợp với phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của 2 đối tượng người Trung Quốc”.

Camera thể hiện đối tượng người Trung Quốc đang cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng ngày 28/7, tại cửa hàng tạp hóa của vợ chồng anh Hồi, chị Thủy (ngã 3 chợ Diêm, thôn Kiều Trai, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà), có 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy đến hỏi mua thuốc lá. Lúc này, tại cửa hàng chỉ có con gái của vợ chồng anh Hồi bán hàng.

Sau khi mua thuốc lá, một đối tượng lấy ra tờ tiền 500 nghìn đồng và đưa cho con gái anh Hồi. Nhưng không hiểu sao con gái anh Hồi lại lấy ra trong quầy rất nhiều tiền với các mệnh giá khác nhau đưa cho các đối tượng.

Người dân cho rằng các đối tượng cướp tài sản có sử dụng thuốc mê nên vô cùng bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Trong khi con gái đang bán hàng, anh Hồi ở trên tầng trên của ngôi nhà đã không gọi điện được cho con gái. Ngỡ rằng con bỏ đi đâu hoặc bận việc gì, anh Hồi đi từ cầu thang xuống và chứng kiến cảnh tượng bất thường trên.

Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài hô hoán bà con hàng xóm xung quanh, đồng thời đóng sập cửa lại, không cho 2 đối tượng người Trung Quốc tẩu thoát. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm người đã tụ tập tại trước cửa nhà anh Hồi. Rất nhiều người dân bức xúc trước hành vi của 2 đối tượng, xông vào đòi đánh nhưng đã được chủ nhà can ngăn.

Ông Nguyễn Văn Sứng – Phó bí thư Đảng ủy xã Minh Tân cung cấp thông tin cho PV báo Người Đưa Tin: “Ngay sau khi người dân giữ được 2 đối tượng người Trung Quốc, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng Công an xã phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của các đối tượng. Đồng thời, chúng tôi cũng báo cáo sự việc lên Công an huyện Hưng Hà”.

Một đối tượng người Trung Quốc bị cơ quan công an đưa về trụ sở (Ảnh cắt từ clip).

Đến khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, Công an huyện Hưng Hà đã có mặt tại hiện trường, dùng ô tô đưa các đối tượng về trụ sở để lấy lời khai.

Cũng theo ông Sứng, vì quán tạp hóa của vợ chồng anh Hồi có camera giám sát nên hành vi phạm tội của các đối tượng được thể hiện rất rõ ràng. Điều khó lý giải đó là không biết bằng cách nào mà con gái anh Hồi lại ngoan ngoãn đưa gần như tất cả tiền trong quầy cho bọn chúng.

Theo như ông Sứng được biết, số tiền mà các đối tượng thực hiện cướp của quán tạp hóa vào khoảng trên dưới 20 triệu đồng.

Công an huyện Hưng Hà cung cấp thêm, đến thời điểm hiện tại chưa thấy con gái của vợ chồng anh Hồi có dấu hiệu bị đánh thuốc mê. Các đối tượng gây án là người nước ngoài nên nhân thân chưa được làm rõ. Thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí sau khi có kết luận điều tra.

Minh Sơn