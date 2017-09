VKSND tỉnh Hải Dương có Quyết định 72 yêu cầu VKSND huyện Kim Thành, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành vào cuộc điều tra xác minh lại vụ việc cháu Nguyễn Minh K. (SN 2015, trú tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) tử vong sau khi nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành vào tháng 8/2016.

Cái chết thương tâm

Sau hơn 1 năm xảy ra cái chết của con trai, vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung (thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Anh Trung chia sẻ, sáng 1/8/2016, thấy con trai một tuổi rưỡi ho và sổ mũi nên gia đình đưa cháu vào bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé trai bị viêm họng và viêm tai giữa.

Anh Trung bố cháu K.

Sau khi nhập viện tại liên khoa Tai - Mũi - Họng - Răng - Hàm - Mặt, bé K. được y tá Nguyễn Tiến M. tiêm thuốc kháng sinh. Theo người nhà, khi nhân viên y tế thử phản ứng trên da, họ thấy quanh vết tiêm sưng trắng dài hơn 1cm, xung quanh nổi mẩn đỏ. “Người thân phản ánh vết sưng, y tá M. không nói gì và vẫn tiến hành tiêm thuốc kháng sinh Ceftazidine cho cháu”, anh Trung kể và cho biết sau mũi tiêm, bé K. co giật, toàn thân tím tái.

Người thân cháu K. vội chạy đi gọi ý tá nhưng theo phản ánh của anh Trung, phải đến lần gọi thứ hai, nhân viên y tế mới có mặt. Sau khi thăm khám, lãnh đạo bệnh viện thông báo bé trai bị sốc phản vệ không thể phục hồi, khuyên gia đình đưa cháu K. về nhà chuẩn bị tình huống xấu.

“Còn nước còn tát”, gia đình đã chuyển cháu K. xuống bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. 2 ngày sau, cháu K. tử vong. Cho rằng bé trai tử vong do sự tắc trách của y tá bệnh viện huyện, gia đình anh Trung đã trình báo Công an huyện Kim Thành.

“Cái chết của con tôi hoàn toàn do việc khám chữa và điều trị của các y bác sĩ bệnh viện Kim Thành gây ra. Việc y tá M. tiêm kháng sinh cho con tôi, trong khi cháu đã có biểu hiện của phản ứng thuốc, mẩn đỏ trên tay dẫn đến con trai tôi bị phản ứng thuốc dẫn tới sốc phản vệ và tử vong. Trước và trong khi tiêm không có mặt của bác sĩ điều trị là có dấu hiệu của việc vi phạm nguyên tắc khám chữa bệnh”, anh Trung cho biết.

Yêu cầu điều tra lại

Sau khi gia đình trình báo cơ quan công an, tháng 11/2016, Công an huyện Kim Thành có kết luận gửi đến gia đình anh Trung nêu: Bé trai hơn 1 tuổi tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục do sốc phản vệ. Ngày 2/3, công an huyện tiếp tục có thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do vụ việc bé K. tử vong không có dấu hiệu tội phạm. Không đồng ý với thông báo của Công an huyện Kim Thành, gia đình anh Trung đã gửi đơn khiếu nại đến VKSND cùng cấp.

QĐ 72 của VKSND tỉnh Hải Dương và QĐ 01 của VKSND huyện Kim Thành.

Trong 2 lần làm việc, phía VKSND huyện Kim Thành ra Quyết định 01A với nội dung, Công an huyện Kim Thành chưa thực hiện hết các nội dung cần điều tra, xác minh theo yêu cầu của VKS. VKSND huyện Kim Thành yêu cầu cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan trong thời hạn 20 ngày.

Cho rằng, việc ban hành quyết định này của VKSND huyện Kim Thành là chưa thỏa đáng, gia đình anh Trung đã làm đơn khiếu nại vụ việc lên VKSND tỉnh Hải Dương.

Sau khi làm việc với các bên, VKSND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định 72 ngày 24/4 yêu cầu: Hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 01/CSĐT ngày 1/3/2017 của Công an huyện Kim Thành để yêu cầu thụ lý, xác minh, giải quyết lại đơn tố giác về tội phạm của anh Nguyễn Thành Trung.

Tuy nhiên theo gia đình anh Trung, thời gian điều tra lại cũng đã 5 tháng nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan. “Như vậy là vi phạm về thời gian giải quyết tin báo tố giác tội phạm”, anh Trung bức xúc.

Thời hạn điều tra là bao lâu? Khoản 2, Điều 103, BLTTHS năm 2003 quy định về Nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

Ông Lưu Mạnh Hùng, Phó viện trưởng VKSND huyện Kim Thành cho biết, sau khi nhận được Quyết định 72 của VKSND tỉnh Hải Dương, VKSND huyện Kim Thành đã ra Quyết định 01 ngày 4/5 hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 01 ngày 1/3 của cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành. Yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành thụ lý xác minh giải quyết lại tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Hùng, trình tự thời gian giải quyết vụ việc của cháu bé tử vong ở bệnh viện Đa khoa Kim Thành thực hiện theo Thông tư 06/2013 hướng dẫn thi hành quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Một lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cho biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện này xác minh điều tra.

“Gia đình chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành cần nhanh chóng làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc, có kết luận đúng sai ra sao để con tôi được thanh thản nơi chín suối”, anh Trung mong muốn.

Xuân Hòa