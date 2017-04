Điều tra nghi án cụ ông bán vé số bị cướp sát hại trong nhà trọ

Ngày 25/4, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan nghiệp vụ để điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu trọ thuộc phường Thuận Giao.

Theo tin ban đầu, khoảng 15h ngày 23/4, nhiều người dân quanh khu trọ phát hiện ông Phan Văn M. (74 tuổi, quê TP.HCM) nằm chết trong phòng với nhiều vết thương trên người.

Khu trọ nơi cụ ông bán vé số chết với nhiều vết thương.

Các nhân chứng kể lại, hàng ngày ông M. thường ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi bán vé số đến chiều mới về. Nhưng ngày xảy ra vụ án, mọi người không thấy ông M. ra khỏi nhà.

Nghi ngờ ông bị bệnh nên mọi người ghé tới phòng để hỏi thăm. Thấy ông không lên tiếng, mọi người chủ động mở cửa phòng vào thì sửng sốt thấy ông nằm ở tư thế sấp mặt xuống đất, trên người dính nhiều máu nên trình báo lên chính quyền địa phương.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã tới khám nghiện hiện trường và tử thi. Qua dấu vết hiện trường, nhiều người đặt ra nghi vấn ông M. bị cướp vào phòng sát hại lấy tài sản. Đến tối cùng ngày, xác nạn nhân đã được công an liên hệ với người thân để bàn giao.

Được biết, ông M. có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, vợ con đều mỗi người một cuộc sống riêng. Do vậy, ông từ TP.HCM sang Bình Dương thuê ở trọ bán vé số kiếm sống qua ngày. Tới thời điểm bị sát hại, ông M. thuê phòng trọ được hơn 1 năm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

