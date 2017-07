Điều tra người bịa đặt thông tin máy bay rơi ở Nội Bài

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo CHKQT Nội Bài khẳng định: “Không có chuyện máy bay rơi ở Nội Bài. Thông tin những ngày qua là hoàn toàn bịa đặt. Việc đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng ảnh hưởng lớn đến tâm lý hành khách cũng như người dân”.

Cơ quan chức năng cho biết đã đề nghị công an điều tra làm rõ người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài.

Trước đó, ngày 20/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo 5 hình ảnh chụp tại cuộc diễn tập về hàng không do 1 tài khoản đăng tải với nội dung: "Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng... Nội Bài này". Ngay sau "tin vịt" này, nhiều người đã rất lo lắng.

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc CHKQT Nội Bài cho biết, trong ngày 20/7, tất cả mọi hoạt động tại sân bay Nội Bài đều ổn định và diễn ra bình thường. Các chuyến bay đều an toàn, không gặp bất cứ sự cố nào. Cảng hàng không sẽ báo cáo sự việc lên Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia và đề nghị công an điều tra người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài.

Thế Anh