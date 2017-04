Điều tra nguyên nhân hai bố con tử vong trong nhà nghỉ

Sáng 7/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai bố con anh Lò Văn T. (SN 1987, ngụ xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Lò Thị N. (SN 2011, con anh T.) tại nhà nghỉ T.L. (xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột).

Nhà nghỉ Thanh Long nơi phát hiện bố con anh T. tử vong.

Theo đó, khoảng 16h30, ngày 6/4, người dân nghe tiếng kêu la trong phòng nghỉ Hoàng Long mà anh T. thuê. Ngay lúc đó, nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào và phát hiện anh T. đang nằm quằn quại dưới nền nhà, còn cháu N. nằm trên giường đã tử vong với vết cắt ở cổ.

“Khoảng 12h30 cùng ngày, anh T. đi xe máy chở theo cháu bé khoảng 6 tuổi đến thuê một phòng nghỉ để cho con gái ngủ tạm. Mãi đến 16h30, tôi nghe thấy tiếng rên trong phòng của anh T. nên phá cửa vào. Bên trong phòng, anh T. quằn quại, mùi thuốc cỏ xông lên nồng nặc", chủ nhà nghỉ Thanh Long cho biết.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa bố con anh T. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N. đã tử vong và anh T. cũng tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo ông Lò Duy Thiện (SN 1962, bố anh T.), trước khi sự việc xảy ra, anh T. và vợ có mâu thuẫn chuyện gia đình. Đến trưa cùng ngày, anh T. có về nhà nhưng vợ chồng ông Thiện đang đi làm rẫy cách nhà 10km nên không gặp. Đến khoảng hơn 12h, anh T. bế con đi.

“Vợ chồng tôi về nhà không thấy bố con của T. nên đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 20h cùng ngày, tôi nhận được thông tin đau lòng. Khi chạy đến bệnh viện, tôi thấy T. đang hấp hối và tử vong sau đó”, ông Thiện đau xót nói.

Được biết, anh T. đang làm thuê cho một cửa hàng cửa sắt tại KM8, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, còn vợ anh là chị Thái Thị Tường V. (SN 1991). Do điều kiện công việc, vợ chồng anh T. thuê phòng trọ ở phường Tân An để anh đi làm, còn chị V. ở nhà giữ con, khi rảnh ai thuê gì làm nấy.

“Khoảng 3 ngày trước, vợ chồng anh T. có mâu thuẫn cự cãi, không ngờ rằng sự việc lại đến mức tồi tệ như vậy”, người nhà nạn nhân cho biết.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Cường