Điều tra nguyên nhân hai cha con chết bất thường tại nhà riêng

Ngày 23/9, Công an TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai cha con ngụ tại phường 6, TP.Cao Lãnh.

Người thân đang lo hậu sự cho hai cha con.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 22/9, ông L.P.C. (39 tuổi) được người thân phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Sau đó, mọi người phát hiện bé M. (7 tuổi, con ông C.) chết trong chiếc thùng đựng nước phía sau nhà. Theo người thân nạn nhân, ông C. và vợ đang làm thủ tục ly hôn.

Bước đầu xác định, nhiều khả năng ông C. buồn chuyện gia đình nên gây ra vụ việc đau lòng. Hiện, nguyên nhân tử vong của hai cha con ông C. đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Thanh Lâm