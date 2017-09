Điều tra nguyên nhân người đàn ông chết gục trên xe máy ven đường

Tới hơn 17h ngày 18/9, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã hoàn tất xong công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người đàn ông chết gục trên xe máy về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một số người dân phát hiện một người đàn ông (trên 30 tuổi) đang nằm gục trên xe máy mang BKS 51Z6 – 5966 đoạn gần giao lộ Trường Sa – Nguyễn Công Hoan, phường 2, quận Phú Nhuận.

Công an phong toả hiện trường điều tra vụ việc.

Không thấy người này cử động, mọi người lại gần kiểm tra thì tá hoả phát hiện nạn nhân đã chết nên vội vàng tri hô và trình báo sự việc lên công an. Nhận tin báo, Công an phường 2 đã có mặt phong toả khu vực, phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân nằm gục chết trên xe máy.

Theo ghi nhận, nạn nhân mặc áo thun và quần tối màu, bên trong người không có giấy tờ tùy thân. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể được đưa về nhà xác. Danh tính và nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong đang được làm rõ.

Phùng Sơn