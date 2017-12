Điều tra nguyên nhân người phụ nữ bị truy sát tử vong trên đường

Sáng 10/12, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng trên đường Lồ Ô, phường Bình An, thị xã Dĩ An khiến bà Hồ Thị Bích L. (45 tuổi) tử vong.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/12, một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, được biết đến như “chồng hờ” của bà L.) đến nhà bà L. chơi. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, người đàn ông lấy con dao chặt xương heo chém đứt lìa 3 ngón tay của bà L..

Hiện trường người phụ nữ bị truy sát.

Bị thương, nạn nhân tự lấy xe máy chạy đi bệnh viện để cầm máu thì bị chồng "hờ" đuổi theo chém gục trên đường.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà L. đã tử vong. Sau khi gân án, hung thủ đã đến công an phường đầu thú.

Công an hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Tới rạng sáng 10/12, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.