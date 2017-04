TP.HCM: Điều tra vụ nữ phó giám đốc dầu khí tử vong tại nơi làm việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30, ngày 17/4, một số người dân tại tòa nhà trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến dầu khí nằm tại địa chỉ lô E2B, đường số 1 thuộc khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) nghe tiếng động mạnh phát ra từ bãi cỏ phía bên phải của tòa nhà nên chạy ra kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người tá hỏa phát hiện chị P.G.T.C. (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) là phó giám đốc của trung tâm này đã rơi từ trên cao xuống đất tử vong.

Ngay sau đó, mọi người đã báo sự việc cho cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an quận 9 cùng các đội nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera, cơ quan công an nhận thấy khoảng 7h15 cùng ngày, chị C. đi đến nơi làm việc. Sau khi vào phòng để túi xách, chị C. tiếp tục đi lên sân thượng của tòa nhà. Chỉ vài phút sau, chị C. đã rơi từ trên cao xuống đất tử vong.

Theo nhận định ban đầu, chị C. có thể đã nhảy lầu tự tử hoặc trượt ngã. Bởi, thời điểm này chỉ có một mình chị C. trên sân thượng.

Trao đổi với PV, chị N.T.T. (34 tuổi, ngụ TP.HCM), một lao công ở tòa nhà cho biết: “Tôi đang tưới cây cảnh xung quanh thì bất ngờ nghe tiếng động lạ. Sau đó, tôi thấy mọi người hô hoán, mới biết có người gặp chuyện chẳng lành. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cơ quan chức năng cũng đến khám nghiệm hiện trường".

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dương Hạnh