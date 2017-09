Điều tra vụ 9X tử vong vì giải vây cho bạn thân

Ngày 8/9, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Tiền (22 tuổi, trú khu phố 1, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại một quán cà phê trên địa bàn phường Mũi Né. Vụ hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 7/9, Tiền cùng nhóm bạn ngồi chơi tại quán cà phê trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân (khu phố 15, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết). Tại đây, một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống cà phê. Sau đó, hai nhóm nảy sinh mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Thấy Tiền hùng hổ cầm dao xông vào định đâm bạn thân của mình, Lê Khắc N. (SN 1998, trú tại xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết) chạy đến giải cứu. Thế nhưng, Tiền bất ngờ xoay ngược mũi dao, đâm vào vai trái của N. khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: BTO).

Mặc dù được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút. Nghe hung tin, Tiền nhờ người thân đưa đến Công an phường Mũi Né đầu thú.

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành giám định pháp y. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã triệu tập những thanh niên liên quan để lấy lời khai.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

