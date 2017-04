Điều tra vụ ẩu đả trong quán hát khiến 2 người nhập viện

Ngày 10/4, Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) xác nhận thông tin trên địa bàn TP.Tân An xảy ra vụ ẩu đả.

Trước đó, rạng sáng ngày 9/4, nhóm thanh niên của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và nhóm thanh niên của TP.Tân An cùng vào vui chơi, ca hát tại quán karaoke SamBa trên đường Nguyễn Văn Tạo (phường 4, TP.Tân An).

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tại đây, trong lúc vui chơi, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi quyết liệt. Sau ít phút cự cãi, 2 nhóm này lao vào nhau ẩu đả.

Trong lúc xô xát, nạn nhân B.M.P. (SN 1995, ngụ ấp 4, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) bị một thanh niên thuộc nhóm TP.Tân An dùng dao đâm trúng bụng, đổ gục tại chỗ.

Cùng thời điểm, nạn nhân N.T.Q.N. (SN 1997, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) bị một thành viên thuộc nhóm thanh niên huyện Thạnh Hóa đâm trúng tay.

Sau vụ ẩu đả, các nạn nhân được người dân đưa lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng, P. được chuyển lên một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Hà Nguyễn