Điều tra vụ ba người trong nhà cùng treo cổ tự tử, hai người chết

Ngày 30/7, Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất công tác khám nghiệm và bàn giao thi thể 2 nạn nhân gồm: Ngô Thị T. (61 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy H. (22 tuổi, con gái bà T.) cho gia đình lo hậu sự.

Hai nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29/7, người dân sinh sống ở ấp Ba So bỗng giật mình bởi tiếng kêu cứu thất thanh của bà Ngô Thị H. (57 tuổi, em gái bà T.). Nghe vậy, mọi người liền chạy đến nhà của bà Hoa ứng cứu.

Đến nơi, nhiều người bàng hoàng phát hiện bà T. và H. đã chết trong tư thế treo cổ nên trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Từ tin báo, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lời khai của bà H., sợ bị xử lý về hành vi lừa đảo, H. đòi tự tử. Bà T. và bà H. nhiều lần khuyên ngăn nhưng chị H. vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định quyên sinh. Thế nên, hai bà đồng ý tự tử cùng với chị H.. Đồng thời, cả ba người thống nhất với nhau lúc 12h trưa 28/7 sẽ cùng nhau chết.

Sau đó, bà H. ra chợ mua sợi dây thừng dài 7m, về cắt làm 3 đoạn chuẩn bị sẵn. Đến trưa, nhà có khách nên 3 người không thực hiện được ý định và hẹn nhau đợi đến khuya sẽ cùng chết. Khoảng 2h sáng 29/7, sau khi chuẩn bị quần áo để “đem theo” và tắm rửa sạch sẽ, ba người cùng buộc sợi dây thừng lên nóc nhà để treo cổ.

Tuy nhiên, trong lúc treo cổ, sợi dây thừng của bà H. bị tuột gút nên bà bị rớt xuống đất. Bà H. cột dây lại tiếp tục thực hiện thêm 2 lần nữa nhưng vẫn bị tuột. Lúc này, bà H. thấy chị gái và đứa cháu đã chết nên nghĩ 2 người “không cho theo”. Hoảng quá, bà liền chạy ra ngoài kêu cứu.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, vào tháng 4/2015, lợi dụng lòng tin của 2 người anh họ, chị H. tung tin là gia đình của 2 người này bị ếm bùa. Nếu không giải bùa thì những người trong nhà sẽ bị tai nạn, bệnh tật.

Đồng thời, chị H. tự xưng mình là người có khả năng giải được loại bùa đó. Chị H. nói với 2 người anh nếu muốn giải bùa thì phải cúng tiền. Tin tưởng vào lời chị H., từ khoảng tháng 4/2015 đến tháng 4/2016, hai người anh họ đã đem tiền đến đưa cho H. giải bùa, tổng cộng 746 triệu đồng.

Đến tháng 6/2017, biết mình bị lừa, một người anh của chị H. đã gửi đơn tố giác đến Công an huyện Cầu Ngang nhờ can thiệp. Ngày 25/7, người anh còn lại cũng gửi đơn đến công an huyện này yêu cầu giải quyết việc chị H. lừa mình. Quá trình làm việc tại công an, chị H. thừa nhận hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để lừa tiền của 2 người anh họ.

Sáng 28/7, sau khi đã thỏa thuận, một người anh họ cùng chị H. đến Công an huyện Cầu Ngang để gửi đơn xin tự thỏa thuận vụ việc trên trong gia đình. Tiếp đó, chị H. đến gặp người anh còn lại để thỏa thuận, nhưng người anh này không đồng ý và nói rằng “để cho cơ quan chức năng giải quyết”. Đến rạng sáng hôm sau, mọi người phát hiện chị H. cùng mẹ ruột treo cổ tự tử.

Ông Thạch Rương, Trưởng ấp Ba So, xã Nhị Trường cho biết, tại địa phương, bà H. và mẹ con bà T. chưa có tiền án, tiền sự. Trước đây, gia đình này là hộ nghèo nhưng có phấn đấu trong cuộc sống nên địa phương đã xóa nghèo. Chị H. cũng đã có chồng nhưng chưa có con.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm