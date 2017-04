Điều tra vụ bé gái thiểu năng bị dụ dỗ 'làm chuyện người lớn'

Ngày 19/4, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành khẩn trương điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em đối với đối tượng N.H.T. (24 tuổi, ngụ xã Xuân Hợp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Bé Y. khá phổng phao nên bị T. dụ dỗ.

Nạn nhân trong vụ án là bé gái H.T.K.Y. (15 tuổi), ở trọ cùng cha mẹ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, chị H.T.T. (mẹ của bé Y.) đã gửi đơn tố cáo đối tượng N.H.T. lên cơ quan công an.

Trong đơn, chị T.T. nêu rõ khoảng tháng 10/2016, nhà chị sống gần xưởng gỗ nơi H.T. làm việc nên gã thường sang lân la làm quen và nói lời yêu Y..

H.T. nhiều lần đưa điện thoại cho bé Y. để nói chuyện qua lại với nhau. Thế nhưng, Y. còn nhỏ lại mắc bệnh thiểu năng nên chị T.T. đã ngăn cản không cho bé quen đối tượng.

Sau Tết Nguyên đán 2017, chị phát hiện H.T. có biểu hiện dụ dỗ và thường tặng quà cho con mình. Đến ngày 5/3, H.T. đã dụ dỗ bé Y. bỏ nhà đi xuống huyện Xuân Lộc chơi.

Một ngày sau đó, H.T. mới nhờ bạn của mình chở bé Y. về nhà trong tình trạng xanh xao, hốc hác.

Thấy lạ, chị có gặng hỏi con gái. Y. mới kể, H.T. nhiều lần nói yêu Y. và cả hai đã “vui vẻ” làm "chuyện người lớn". Mỗi lần đi chơi, H.T. đều cho bé Y. một chiếc điện thoại rẻ tiền.

Tức giận, chị T.T. đã trình báo sự việc với Công an xã Hố Nai. Vụ việc được chuyển xuống Công an huyện Xuân Lộc. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Xuân Lộc chuyển hồ sơ cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

“Cơ quan công an đã cho bé Y. đi giám định đồng thời cho dựng lại hiện trường theo lời khai của nạn nhân. Hiện, chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can”, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom nói.

Nguyễn Nhâm