Điều tra vụ chồng xuống tay chém chết vợ khi đang chăm con ốm

Đại tá Trần Hưng, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) xác nhận tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến chị Lê Thị L. (SN 1989, trú tại khu 5, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) thiệt mạng. Nghi can gây ra cái chết cho chị L. là Hà Văn Minh (SN 1989), chồng của nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy, nơi xảy ra án mạng thương tâm.

Theo thông tin PV nắm được, vào khoảng 23h ngày 30/6, nhiều bệnh nhân tại khoa Nội nhi nghe tiếng kêu thất thanh từ buồng bệnh số 8. Một số bệnh nhân ở các buồng gần đó cùng một số cán bộ khoa đã chạy tới. Đến nơi thì nhiều người bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng Minh đè lên người chị L. trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Cháu Hà Thị Th. (3 tuổi), con nạn nhân đang hoảng sợ khóc lóc.

Chị Hà Thị Tr. (SN 1997, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) có con nằm điều trị cùng buồng với nạn nhân cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi phòng đã tắt điện đi ngủ thì nghe thấy tiếng kêu phát ra từ giường bên cạnh. Chị dậy bật điện thì thấy giường bên có máu.

Sau đó, chị chạy ra ngoài hô hoán mọi người.Khi thấy có nhiều người đến, Minh vẫn bình tĩnh bế chị L. ra khu vực hành lang lối cầu thang xuống tầng 1 rồi đặt ở đó. “Lúc đó tôi bủn rủn chân tay, chỉ biết ôm đứa trẻ người bê bết máu ra ngoài rồi hô hoán. Trước đó, vợ chồng nhà này cứ nói chuyện rì rầm với nhau, chuyện riêng tư nên tôi cũng không để ý”, chị Tr. cho biết.

Một người nhà bệnh nhân ở buồng số 7 chia sẻ, vào khoảng thời gian đó, buồng bệnh của chị còn bật điện, mọi người vẫn đang nói chuyện. Bỗng dưng chị nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ buồng bên cạnh nên cùng một số người khác ra xem.

“ Vì đây là khoa Nhi nên tôi cứ tưởng có cháu nào bị co giật, bố mẹ cháu hét gọi bác sĩ. Nhưng không phải, sang đến nơi tôi thấy người đàn ông một chân đứng, đầu gối chân còn lại quỳ vào mép giường bệnh, như kiểu ôm người phụ nữ nằm trong màn. Còn người phụ nữ thì không nói được gì nữa. Lúc này, điện đã bật sáng, có nhiều máu ở chỗ giường đó”, người này cho biết.

Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Ngay sau đó, chi L. đươc các nhân viên y tế đưa vào cấp cứu. Cùng thời điểm đó, phía bệnh viện đã cấp báo thông tin vụ việc tới Công an huyện Thanh Thủy. Do trụ sở ngay gần đó, lực lượng công an huyện đã nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng. Về phía nạn nhân, mặc dù được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng, chị L. đã tử vong.

Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Thanh Thủy đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều thương tích do vật sắc nhọn gây ra, trong đó có nhiều vết đâm thấu khiến nạn nhân tử vong nhanh. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Đại tá Hưng cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Công an huyện bàn giao cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Xuân Hòa