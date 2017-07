Điều tra vụ dân đốt xe của giám đốc DN vì nghi dùng thuật thôi miên

Sáng ngày 21/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết: “Ngày 20/7, trên địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà đã xảy ra việc người dân bắt giữ một số người lạ vì cho rằng những người này có hành vi thôi miên và bắt cóc trẻ em”.

Xe của anh Hải dùng để về quê vợ.

Cụ thể, Trung tá Hoàn cung cấp thông tin: Vào khoảng 18h, ngày 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) là Giám đốc của công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cùng anh Lê Văn Nam (SN 1988, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đi xe Toyota hiệu FORTUNER của công ty mang BKS: 34A–121.79 về quê vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà chơi.

Khi đến cửa hàng đồ gỗ ở gần ngã 3 thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, do có nhu cầu mua đồ gỗ, nên anh Hải bảo anh Nam dừng xe để xuống xem đồ.

Sau đó, anh Hải một mình vào cửa hàng đồ gỗ của vợ chồng anh Phạm Đắc Bắc và vợ là chị Lê Thị Quyên. Vào đến nơi, anh Bắc chỉ cho anh Nam sang kho của gia đình gần đó để gặp chị Quyên.

Xe ô tô của anh Hải bị một số đối tượng quá khích đập phá, thiêu rụi hoàn toàn.

Vào đến nơi, không thấy có chị Quyên ở đó nên anh Hải đã gọi điện theo số điện thoại được dán ở trên kho. 10 phút sau, chị Quyên về, anh Hải xem đồ và bảo chị Quyên ghi giá vào giấy. Chị Quyên tìm bút không thấy và đi ra phía trước cửa hàng thì có cảm giác chóng mặt.

Nghĩ rằng mình bị thôi miên, chị Quyên đã chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh tri hô lên: “Thôi miên, thôi miên!”. Ngay lập tức, người hàng xóm nói: “Chặn xe đó lại!”. Sự việc ngay lập tức gây sự chú ý của nhiều người khiến ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhiều người không nghe giả thích đã bủa vây, đánh anh Hải và anh Nam. Anh Nam lấy điện thoại gọi cho vợ mình ở xã Tân Việt và một giám đốc điều hành sản xuất của công ty đến nhưng cũng không giải quyết được vấn đề và cũng bị bủa vây. Một số người dân quá khích đã đập phá chiếc xe ô tô FORTUNER, sau đó đốt lửa làm chiếc xe bị cháy và hư hỏng toàn bộ.

Cơ quan công an phải rất khó khăn để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho nhóm của anh Hải.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy tình thế phức tạp nên đã báo cáo Công an huyện Thanh Hà. Vì đông người hiếu kỳ xen lẫn tâm trạng nghi kị, bức xúc nên lực lượng công an phải lập hàng rào, đưa nhóm người của anh Hải lên tầng 2 của nhà chị Quyên để tránh xảy ra tình huống xấu.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, thậm chí là răn đe, đến 1h30 ngày 21/7, đám đông mới giãn ra và lực lượng công an mới đưa được nhóm của anh Hải về trụ sở Công an huyện Thanh Hà an toàn.

Tại cơ quan công an, qua quá trình xác minh cho thấy anh Hải có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng, trong khi giao tiếp với chị Quyên không có biểu hiện gì mờ ám.

Bản thân anh Hải có trình độ học thức cao, có nghề nghiệp, chỗ ở ổn định nên khả năng anh Hải dùng thuật thôi miên để bắt cóc trẻ em, chiếm đoạt tài sản… đã bị loại trừ.

Công an huyện Thanh Hà cũng đã tổ chức đưa chị Quyên đi bệnh viện để khám sức khỏe. Qua xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu, các chỉ số trên đều ở trạng thái bình thường.

Trung tá Hoàn cũng cho biết, việc đập phá, đốt ô tô của anh Hải do nhóm người dân xã Hồng Lạc gây ra là hành vi phá hoại tài sản, cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn