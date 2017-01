Điều tra vụ lập mưu sát hại chồng để ‘chiếm đoạt’ vợ ở miền Tây

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Kỷ (46 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h30 ngày 29/12/2016, đối tượng Dương Quang Long (51 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) thủ sẵn khúc gỗ trong người, điều khiển xe máy đến trước sân nhà anh Kỷ và lấy lý do đi đám về nên xe bị hư hỏng để mượn phụ tùng sửa xe.

Khu vực nhà của nạn nhân nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).

Khi hai người cùng kiểm tra xe, lợi dụng lúc ông Kỷ sơ hở, Long dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào phía sau đầu của Kỷ khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, Long bị Công an huyện Long Hồ bắt giữ. Tại cơ quan công an, Long thừa nhận do “thích” vợ của ông Kỷ nên nảy sinh ý định sát hại ông này để dễ bề được bày tỏ tình cảm.

Được biết, Long và vợ của ông Kỷ đều sống bằng nghề mua bán quần áo, giày dép tại các chợ trên địa bàn. Riêng ông Kỷ thì hằng ngày ở nhà cắt cỏ nuôi bò.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Lâm