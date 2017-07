Điều tra vụ nam thanh niên bị cứa cổ khi bỏ nhà lang thang

Tối ngày 27/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết: “Công an huyện An Dương đang thụ lý, điều tra, làm rõ việc nam thanh niên tên H. (trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) bị cứa cổ”.

Các bác sĩ đang đưa H. đi cấp cứu sau khi bị cứa cổ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/7, Công an huyện An Dương nhận được tin báo tại thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái xảy ra sự việc anh H. bị một đối tượng cứa cổ, máu chảy ra rất nhiều. H. sau đó lập tức được các bác sĩ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

H. hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp.

Tại bệnh viện Việt Tiệp, sau khi cấp cứu, H. được đưa vào khoa Phẫu thuật – Tạo hình để tiếp tục điều trị, nạn nhân đã tỉnh táo, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với PV, H. từ chối trả lời mọi thông tin liên quan đến sự việc.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện An Dương, qua xác minh, H. đã bỏ nhà ra đi từ nhiều tháng nay. Khi biết con trai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bố của nạn nhân cũng đã có mặt để chăm sóc cho con.

Minh Sơn