Điều tra vụ người đàn ông bị đánh tử vong vì bảo lãnh mua 2 chiếc loa bất thành

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối ngày 24/8, anh Trần Đức H. (SN 1977, trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã bị một số đối tượng hành hung, đánh đập dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Hữu Thông – Trưởng Công an xã Cộng Hòa trao đổi với PV: “Tối 24/8, tôi có nhận được tin báo tại gia đình ông Tạ Quang Thụy (SN 1950, trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa) có vụ đánh nhau. Khi tôi đến nơi thì sự việc vừa xảy ra xong, còn anh H. được người nhà đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu”.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong sau đó. Công an xã Cộng Hòa đã cấp báo sự việc lên Công an huyện Nam Sách.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT - Công an huyện Nam Sách có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và truy bắt những đối tượng liên quan. Đồng thời, thông báo cho Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, vào khoảng 6h sáng 25/8, cơ quan chức năng bàn giao thi thể anh H. cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, tiến hành bắt giữ Nguyễn Đình Nhất (SN 1981), Nguyễn Xuân Thọ (SN 1985) và một số nam thanh niên khác chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ đã đánh vào đầu, ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV, anh H. làm nghề thợ mộc, có gia đình và 2 con. Từ trước đến nay, nạn nhân được đánh giá hiền lành, sống tình cảm và không có mâu thuẫn với ai.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến anh H. bị các đối tượng đánh tử vong là do mâu thuẫn trong quá trình anh H. đứng ra bảo lãnh cho con trai ông Thụy mua bán 2 chiếc loa.

Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ vụ trọng án này.

Minh Sơn