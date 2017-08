Điều tra vụ người đàn ông nhập viện sau khi rời trụ sở công an

Mấy ngày qua, trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội, người dân đang bàn tán xôn xao về việc anh Trần Văn D. (SN 1979, trú tại xã Cổ Đông) đột nhiên bị Công an thị xã Sơn Tây đến nhà đưa đi mà không có lý do. Trở về sau hơn 1 ngày ở trụ sở công an, anh D. có nhiều vết bầm tím.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Hoàng Thị Ph. (SN 1953, trú tại cụm 5, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, con trai cả là Trần Văn D. vốn làm nghề đầu bếp ở địa phương. Sau khi lấy vợ, anh D. chuyển ra ở riêng và sinh sống tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Gần 1 tháng nay, anh D. bận làm việc cho một nhà hàng tại phố Gạch (thị trấn Phúc Thọ) nên chưa có thời gian về thăm bà.

Vào khoảng 22h30 ngày 10/8, sau khi kết thúc ngày làm việc, anh D. trở về nhà tại xã Cổ Đông. Lúc này, một số người mặc quần áo dân sự, tự xưng là Công an thị xã Sơn Tây xuất hiện rồi đưa anh đi, không nói lý do.

Đến chiều 11/8, anh D. được về nhưng trên người đầy thương tích. Tài xế taxi phải dìu anh vào trong nhà. “Thấy con lê lết, trên người bị thương, tôi đau xót gặng hỏi thì phát hiện ra sự thật động trời. Nhìn con đau đớn kể từng chút một, tôi như đứt từng khúc ruột”, bà Ph. nghẹn ngào kể.

Vết thương ở vùng bụng của anh D. nghi do ngoại lực tác động mạnh.

“Khi về nhà, con trai tôi khóc và nói: ‘Các anh ấy đánh con đau quá, con không chịu nổi, định cắn lưỡi tự tử nhưng không được’…”, bà Ph. đau đớn chia sẻ.

Bà thông tin thêm: “Đến chiều 11/8, Công an thị xã Sơn Tây có xuống phố Gạch (thị trấn Phúc Thọ) xác nhận nơi con tôi đang làm thì được biết, trong thời gian xảy ra sự việc mất xe máy, con tôi vẫn ở nơi làm việc, không hề đi đâu. Sau đó công an thả D. về với gia đình.

Khoảng 15h ngày 11/8, có chiếc taxi chở con tôi về đến cổng nhà rồi đi luôn. Con tôi vào đến nhà thì ngất lịm đi, nằm ở hè. Trên người D. có nhiều vết thương rất đau. Chúng tôi đã phải đưa D. lên bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật.

Trong khi chữa trị tại viện, công an có đến viện và mang quà cùng 10 triệu đồng để D. bồi dưỡng ăn uống, nhưng tiền thì nhà tôi không nhận, còn quà bánh cứ để đấy. Tối 12/8, họ còn xuống cả gia đình nhà tôi nhận lỗi và xin lỗi về sự việc đã xảy ra. Gia đình nhà tôi cũng nói bây giờ đã gửi đơn kiến nghị tới nhiều nơi rồi, để xem giải quyết thế nào”.

Vết lằn và sưng nề ở cổ tay nghi do bị khóa bằng còng số 8.

Tại bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, PV có mặt tại phòng điều trị của anh D.. Mặc dù, anh đã ngồi dậy và ăn uống được nhưng trên khuôn mặt vẫn chưa hết lo sợ. Vì tâm lý chưa được ổn định nên anh không thể trò chuyện được nhiều.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Lê Hoàng Minh, khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, người điều trị trực tiếp cho anh D. cho biết, bệnh nhân Trần Văn D. nhập viện vào 18h25 ngày 11/8 trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, không mở mắt và lên cơn co giật.

Qua thăm khám ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương; sưng vùng đầu nhưng không có vết thương. Bụng và ngực có nhiều vết bầm tím, sưng nề. Hai cổ tay có vết sưng, bàn tay khó cầm nắm. Theo bác sĩ Minh, anh D. bị chấn thương là do tác động của ngoại lực vào vùng phần mềm.

“Theo lời kể của bệnh nhân, anh này bị công an dùng dùi cui điện đánh vào người. Cổ tay bị khóa bằng còng số tám và treo lên nên vùng bụng, đầu và ngực đều thấy rất đau đớn”, bác sĩ Minh tiếp tục thông tin.

Anh D. được bác sĩ cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Ông Tạ Văn Hùng, Phó Trưởng Công an xã Cổ Đông cho biết: “Tối ngày 10/8, có mấy đồng chí hình sự của Công an thị xã Sơn Tây gọi điện cho tôi nói có việc tại địa bàn thôn Trung Lạc (xã Cổ Đông) nên nhờ tôi cử một đồng chí công an viên đi cùng để dẫn vào nhà anh D. làm việc nhưng không nói rõ làm việc về vấn đề gì”.

Theo tiết lộ của ông Hùng, nhiều ngày trước, trên địa bàn xã có người dân bị mất xe máy, camera đã quay lại hình ảnh của kẻ trộm. Người bị mất xe đã báo trực tiếp lên Công an thị xã Sơn Tây mà không báo với Công an xã Cổ Đông. Sau đó anh D. bị những người lạ mặt đưa lên trụ sở Công an thị xã Sơn Tây để điều tra sự việc này.

Cũng theo ông Hùng, anh D. làm nghề đầu bếp ở địa phương, sống ở địa bàn đã lâu, là người hiền lành và chưa hề có tiền án tiền sự.

Sau nhiều lần liên hệ với Công an thị xã Sơn Tây để làm rõ hơn về nghi vấn có hay không việc đánh người gây thương tích tại trụ sở công an, PV báo Người Đưa Tin liên tục nhận lại sự “né tránh” từ đơn vị này.

Theo đó, chiến sĩ trực ban cho biết, Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây đều bận họp nên chưa thể tiếp PV được.

Vào ngày 22/8, PV tiếp tục liên hệ với ông Ngô Đình Ngũ - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây về vấn đề trên. Ông Ngũ thông tin, hiện Công an thị xã Sơn Tây đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến việc thanh niên bị thương tích sau khi rời khỏi đồn công an lên văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (PC44) thụ lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, đại diện phòng Tham mưu (PV11), Công an TP.Hà Nội cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc và đang tích cực điều tra làm rõ. Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc, nên hiện tại chưa thể cung cấp thông tin”.

Quang Linh - Đỗ Chang