Điều tra vụ nữ điều dưỡng bị 3 đối tượng dùng gậy sắt tấn công

Ngày 8/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xác nhận, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ điều dưỡng của bệnh biện Đa khoa Khoái Châu bị một nhóm đối tượng hành hung trên đường đi làm.

Theo thông tin PV ghi nhận được, khoảng hơn 7h sáng ngày 7/7, chị Nguyễn Thị L. (SN 1978, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu) trên đường từ nhà đến cơ quan làm việc bằng xe máy.

Khi cách bệnh viện khoảng vài trăm mét, chị L. phát hiện 3 nam thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều với mình. Di chuyển đến gần chị L., bất ngờ các đối tượng lấn sang đường, ép xe của chị vào lề đường.

Lúc này, đối tượng cầm lái vẫn ngồi trên xe, 2 đối tượng ngồi sau nhảy xuống, dùng gậy sắt vụt tới tấp vào phía trước người và gáy nạn nhân, khiến chị L. choáng váng.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Quá sợ hãi trước sự manh động của nhóm côn đồ, chị L. chỉ còn biết lấy tay che đầu và kêu cứu. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không buông tha, tiếp tục tấn công, vụt gẫy tay trái nạn nhân.

Trong cơn hoảng loạn, chị L. cố lết vào một cửa hàng bên đường cầu cứu. Khi thấy người dân phát hiện, các đối tượng mới nhanh chóng lên xe máy phóng khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Khoái Châu.

Một người dân địa phương cho biết: “Nhóm đối tượng quá manh động, giữa ban ngày ban mặt mà dám chặn đường tấn công phụ nữ kinh hoàng như vậy. May mà người dân phát hiện kịp thời, chứ không thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, tài sản của nạn nhân không bị mất.

“Đây không phải là vụ cướp tài sản mà có thể do xuất phát từ mâu thuẫn. Hiện, cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu cho biết.

C.Công