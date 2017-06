Dỡ bỏ ngôi nhà án ngữ trên quốc lộ 51B hơn 10 năm

Ngày 29/6, UBND phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành cưỡng chế căn nhà của bà Bùi Thị N. nằm "lấn ra" quốc lộ 51B (hay còn gọi là đường 2/9).

Nhà bà N. chính thức bị phá bỏ.

Theo thông tin, nhà của bà N. bị dính vào dự án nâng cấp, mở rộng và xây mới quốc lộ 51B. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua bà N. do không đồng ý với việc bồi thường nên không chịu di dời.

Vì vậy khi mở rộng quốc lộ thì qua đoạn đường này buộc phải né nhà bà N. khiến nhiều người đi đường không khỏi bỡ ngỡ, lo sợ mất an toàn giao thông. Về vấn đề này, UBND TP.Vũng Tàu, và UBND phường Nguyễn An Ninh cũng thường xuyên vận động bà N. sớm di dời nhưng bà N. vẫn không đồng ý. Và cho đến nay cơ quan chức năng buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Cũng trong lúc cưỡng chế, gia đình bà N. có mặt theo dõi việc cưỡng chế và không có thái độ chống đối.

Trước đó, năm 2005, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định thu hồi đất của một số hộ dân ở các phường 9, Nguyễn An Ninh và Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) để làm dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 51B và nhà bà N. cũng nằm trong số đó. Theo chính sách bồi thường năm 2008, nhà bà N. có diện tích 88m2, thuộc diện xây dựng không có phép trên đất nông nghiệp nên chỉ nhận được mức bồi thường bằng 50% giá trị đất. Vì thế bà N. không chấp thuận bàn giao nhà đất.