Đổ gần 1 triệu m3 chất thải xuống biển: Nhà khoa học nói gì?

Thay vì đổ xuống biển, nếu bán đi sẽ được 1,4 tỉ đồng Trước đó, Bộ trưởng bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã từng đề nghị TS. Tô Văn Trường có ý kiến về vấn đề này. Trong văn bản góp ý gửi Bộ trưởng Trần Hồng Hà ngày 30/6/2017, TS. Trường bày tỏ sự băn khoăn về nhận định: “Thành phần vật, chất được phép nhận chìm không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường” của Bộ này. TS. Tô Văn Trường Ông Trường đặt câu hỏi: Liệu mức độ an toàn môi trường của bùn, cát, sạn sỏi... (cả về mặt hóa, lý, sinh và môi trường sinh thái) đã được phân tích đủ độ tin cậy chưa? Không thể nói bùn cát tự nhiên không chứa các chất độc hại, vì theo nguyên lý thì bùn cát hữu cơ thường có chất độc hại do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. “Việc khẳng định các vật chất này “không chứa chất phóng xạ” cũng chưa chuẩn lắm, vì trong thiên nhiên hay nước, đáy biển luôn tồn tại các đồng vị phóng xạ, chỉ là ở mức độ nào mà thôi” – TS. Trường nhận định. Ngoài ra, TS. Trường cho rằng, việc tính toán các vấn đề về quy hoạch sử dụng biển, việc lượng giá cho phương án đến bù thiệt hại môi trường (nếu có) cũng nên được đề cập trong câu chuyện này. Vị chuyên gia về môi trường cũng khuyến cáo bộ TN &MT nên tính đến thời điểm tháng 11 đến tháng 3 khi gió mùa đông bắc tràn về có thể sẽ khiến bùn cát trôi về phía Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Một trong những băn khoăn nữa của các chuyên gia môi trường là: liệu nhận chìm xuống biển có phải là biện pháp tối ưu hay không? Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, vật, chất được phép nhận chìm không thể lưu giữ, xử lý trên đất liền vì cần phải có diện tích lớn, trong khi địa hình tại huyện Tuy Phong phức tạp, không có mặt bằng để lưu giữ, xử lý; đồng thời sẽ gây nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường khu vực lưu giữ và khu vực lân cận. Tuy nhiên, chuyên gia môi trường lại không nghĩ như vậy. PGS.TS Đào Trọng Tứ đặt câu hỏi: Vì sao hiện nay mật độ xây dựng dày đặc ở khắp nơi, nhiều công trình còn phải mua đất đá để phục vụ việc san nền thì chúng ta lại đổ một lượng lớn vật liệu có thể dùng san nền như vậy xuống biển? Đồng quan điểm với PGS.TS Đào Trọng Tứ, TS. Tô Văn Trường cũng nhận định: Nếu vật chất nhấn chìm đạt các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường thì vì sao không dùng để san lấp, mở rộng những vùng sình lầy, xói lở ven biển, khi mà hiện nay các nước còn mua cát về lấn biển. “Tại sao ta không khoanh giữ và bán cho các nơi xói lở như vậy, hoặc là xử lý bằng các giải pháp bê tông mặt đường sá”? Căn cứ 80% khối lượng nói trên là cát, sỏi tương đương với 700.000 m3, nhân với đơn giá 2.000 đồng /m3 sẽ có 1,4 tỷ đồng” – TS. Trường nói.