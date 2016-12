Doanh nghiệp Hải Phòng phản ứng gay gắt thu phí hạ tầng cảng biển

Để việc triển khai thu phí hạ tầng cảng biển, sáng nay (31/12), Hải Phòng tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị, hầu hết các doanh nghiệp đều phản ứng với việc thu phí hạ tầng cảng biển này với nhiều lý do như: mức phi thu áp dụng cao; các doanh nghiệp được thông báo thời gian triển khai thu đột ngột, họ chưa kịp trở tay…

Doanh nghiệp “kêu trời “ vì thu phí cao

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tường Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP cảng Hải Phòng nêu ý kiến, mức thu phí 20.000 đồng/tấn hàng rời là khá cao. Việc thu phí mới thực hiện, thời gian triển khai ngắn nên các doanh nghiệp vẫn còn bỡ ngỡ.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội dệt may Việt Nam, trước đây các doanh nghiệp nộp các khoản phí qua các công ty kinh doanh kho bãi, cảng biển. Bây giờ, Hải Phòng lại triển khai thu các khoản phí này nhưng với hình thức khác là thu qua doanh nghiệp. Vì vậy, việc thu này có cần điều chỉnh hay không và điều chỉnh như thế nào để tránh bị thu trùng, gây bất lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. “Thành phố Hải Phòng cần làm rõ xem việc tính toán khoản thu phí căn cứ vào đâu, sử dụng các khoản phí như thế nào để doanh nghiệp có cơ sở nộp các khoản thuế, phí tránh tình trạng bị áp đặt thu”, ông Cẩm gay gắt cho biết.

Ông Trương Văn Cẩm-Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội dệt may Việt Nam phản ứng gay gắt

Hơn nữa, cũng theo ông Cẩm, dệt may là hàng cồng kềnh, hàng nhẹ, khối lượng rất nhiều nhưng trọng lượng thấp. Vì vậy, mức thu phí mà thành phố đưa ra đối với mặt hàng này tính theo contenner có gây thiệt thòi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam một năm mất mấy tỷ đồng chi phí tăng thêm. Ví dụ như trường hợp của công ty may Tinh Lệ, trong 6 tháng, nếu áp dụng các khoản thu theo quy định mới thì công ty phải nộp thêm hơn 2 tỷ đồng gồm: 402 contenner 20 feet nộp phí hơn 200 triệu đồng và 20.067 contenner 40 feet nộp hơn 1 tỷ đồng tiền phí.

Đại diện Công ty Ford Việt Nam, bà Nguyễn Ánh Tuyết cho biết, mức thu hiện tại cho hàng hóa nhập khẩu là 500 nghìn đồng/cont 40 feet là khá cao, nhất là đối với doanh nghiệp nhập khẩu đặc thù như Ford Việt Nam. Do đó, chúng tôi đề nghị thành phố nếu triển khai thu phí hạ tầng cảng biển thì cho phép đơn vị thực hiện việc nộp phí 1 tháng 1 lần, hoặc 1 quý 1 lần để tránh thời gian thông quan kéo dài. Hơn nữa, thời gian áp dụng thu phí rất cận kề, các doanh nghiệp chưa có tinh thần chuẩn bị, vì vậy đề nghị thành phố Hải Phòng lùi lại thời gian thu 6 tháng hoặc 1 năm để doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch chi tiết với các khoản thu này.

Đại diện cho các Cảng tại Hải Phòng, bà Cao Thị Mai Linh, Phó Giám đốc cảng Hoàng Diệu cùng quan điểm với các doanh nghiệp là mức thu phí hạ tầng cảng biển theo quy định mới cao. Vì vậy, Hải Phòng cần xem xét để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nộp mức phí thế nào cho phù hợp với mức chịu đựng của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nguồn thu của thành phố và bảo đảm lợi nhuận của các đơn vị. Với mức thu phí như thế này, năng lực cạnh tranh của chúng tôi sẽ giảm, nhiều đơn vị chắc chắn sẽ không hợp tác với Hải Phòng nữa mà chuyển hướng sang các tỉnh, thành phố khác.

Bà Cao Thị Mai Linh-PGĐ Cảng Hoàng Diệu nêu ý kiến tại hội nghị

Ông Cao Văn Minh, đại điện Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Chinh nêu ý kiến, đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, gia công hàng hóa, khi nhập khẩu đã nộp phí đầu vào. Vì vậy, khi hàng hóa xuất khẩu cần phải được miễn hoặc giảm các loại thuế, phí. Đặc biệt, các mặt hàng nông sản, Hải Phòng cần phải khuyến khích xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu áp dụng các mức phí hiện hành, doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng này có nguy cơ “phá sản”.

Hải Phòng "bác" ý kiến của doanh nghiệp

Trước kiến nghị của nhiều doanh nghiệp tại hội nghị về thu phí hạ tầng cảng biển diễn ra trong một thời gian ngắn, ông Nguyễn Văn Tùng – chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, việc thu phí như vậy không phải là sáng kiến của thành phố mà thành phố thực hiện theo luật phí và thu phí đã được triển khai năm 2015. Theo ông Tùng, Phó thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ đã có văn bản chỉ đạo thực hiện việc thu phí, bộ Tài Chính cũng đã gửi văn bản hướng dẫn thành phố triển khai việc này. Trước đến giờ, thành phố đã bỏ ra rất nhiều kinh phí để đầu tư hạ tầng nhưng chưa tiến hành việc thu phí, đến nay sẽ thu theo đúng luật định. Việc thu phí này thành phố đã thông tin nhiều rồi nhưng các doanh nghiệp chưa để ý đến.

Ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng trả lời kiến nghị của các DN

Ông Tùng cũng cho biết thêm, tiến hành thu phí sẽ ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm cũng như giá xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng chúng ta phải chấp nhận. Lúc đầu doanh nghiệp có thể sẽ không quen nhưng dần dần sẽ đi vào ổn định.

Về ý kiến phản ánh của doanh nghiệp khi cho rằng phí hạ tầng cảng biển trùng lặp với các khoản thu khác, ông Tùng khẳng định, điều này không đúng. Phí hạ tầng cảng biển là một phí riêng, không thu trùng với bất cứ một khoản thu nào. “Nếu thu trùng thì cả ban lãnh đạo thành phố sai à? Chắc là không sai đâu.” – ông Nguyễn Văn Tùng nói.

Khi các doanh nghiệp nêu ý kiến việc thu phí hạ tầng cảng biển quá cao, đặc biển là hàng rời, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã ghi nhận ý kiến này. Tuy nhiên, việc thu phí sẽ vẫn tiến hành triển khai như bình thường với mức giá đã được thông báo tới các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Sau một thời gian triển khai, lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, rút kinh nghiệm. Nếu xảy ra bất cập thì sẽ tiến hành điều chỉnh mức giá.”

Việc thu phí hạ tầng cảng biến sẽ vấn diễn ra, bắt đầu từ ngày 3/1/2017.

