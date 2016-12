Doanh nhân gốc Việt âm thầm làm từ thiện với số tiền lớn

“Không ai có thể phủ nhận sức mạnh đồng tiền, tuy nhiên, giá trị của đồng tiền lại nằm ở chỗ cách bạn đã sử dụng thế nào. Nếu như đồng tiền được đi kèm với lòng tốt của chúng ta thì giá trị đồng tiền lại càng nhân lên gấp bội và trở nên vô giá vì đã tạo ra một nghĩa cử đẹp. Vậy nên một doanh nhân hoàn hảo tài đức song toàn, thì ngoài việc đem lại giá trị cho bản thân còn phải đem lại giá trị cho cộng đồng”. Chính quan điểm này của tỷ phú trẻ người Đức gốc Việt, ông Mai Vũ Minh, Chủ tịch tập đoàn SAPA Thale GmbH tại nước Đức, mà đa số các tổ chức từ thiện dành tặng cho ông với cái tên là “người từ thiện”.

Sở dĩ ông được dành tặng danh hiệu này là do ông đã kết hợp với các tổ chức nhân đạo thế giới âm thầm hỗ trợ từ thiện cho các tổ chức, hội đoàn và những người có hoàn cảnh khó khăn với tổng con số từ thiện lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Điều đáng để khâm phục và ngưỡng mộ là ông không cần và không muốn các trang báo chí đề cập hay tôn vinh ông bởi vì theo ông cho đi là không cần nhắc đến, không cần phô trương, ông không muốn được đánh bóng tên tuổi của mình qua hành động từ thiện đầy tính nhân văn này.

Ông Mai Vũ Minh, bên phải ngoài cùng và Ngài thị trưởng thành thố Thale.

Hành trình trong công cuộc từ thiện của ông Mai Vũ Minh

Ông Mai Vũ Minh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã thấu hiểu rằng “Cuộc sống một khi còn tồn tại phép tính so sánh thì sự công bằng sẽ không có chỗ đứng, do đó, tạo hóa đã tạo ra những người nghèo, người giàu, người sung sướng, người bất hạnh… Nhưng dù họ là ai, sống trong hoàn cảnh nào thì họ đều có một điểm chung, đó là nhu cầu khát khao nhận được tình thương và được sống trong no đủ”, do vậy mà ông Mai Vũ Minh ngay từ khi còn nhỏ đã biết để dành chút tiền ăn sáng và tiêu vặt, có khi ông còn nhịn ăn sáng để tham gia những chương trình từ thiện mà nhà trường tổ chức.

Sau này lớn lên và thành đạt, ông vẫn giữ cho mình bản tính tốt bụng và lương thiện đó, ông vẫn tiếp tục làm từ thiện nhưng với một quy mô rộng lớn hơn. Ông Mai Vũ Minh đã âm thầm làm từ thiện hàng nghìn tỷ đồng, với các tổ chức từ thiện phi chính phủ, tổ chức nhân đạo cùng các tỷ phú thế giới… để giúp đỡ hàng triệu con người có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới và đặc biệt ở Việt Nam được sống no đủ.

Song song với sự thấu hiểu trên cùng với nhận thức rằng “Giáo dục cần phải được chú ý và coi trọng bởi vì giáo dục là nguồn gốc cúa sự phát triển một đất nước. Một đất nước văn minh, hiện đại, tràn ngập tình yêu thương của người với người thì không thể thiếu giáo dục, giáo dục ở đây là cả sự kết hợp của kiến thức và đạo lý của một con người”.

Chình vì thế, “người từ thiện” Mai Vũ Minh cũng đã và đang giúp đỡ hàng triệu các trẻ em không có điều kiện tài chính để học và ông cũng đang có kế hoạch trong tương lai gần sẽ mở những ngôi trường từ thiện dành cho cả trẻ em có hoàn cảnh không may mắn bao gồm cả trẻ em khuyết tật, và trong tương lai xa, “người từ thiện” sẽ thành lập các trường học từ thiện tại những nước ở Châu Phi – Một Châu lục mà ở đó sự hiện diện của trẻ em nghèo khổ khá nhiều.

Ông Mai Vũ Minh chia sẻ “khi nhìn thấy mọi người xung quanh tôi đầy đủ no ấm, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc, tôi hiểu được thế nào là sự thiếu thốn, do đó, mục tiêu kiếm tiền của tôi là sử dụng chúng để giảm thiểu tối đa số lượng người nghèo khổ. Một khi Việt Nam – quê hương của tôi không còn người nghèo khổ, tôi sẽ tiến ra làm từ thiện tại các nước nghèo trên thế giới, ví dụ như một số nước nghèo ở Châu Phi… Quan điểm của tôi rằng, nếu chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa, cái mà chúng ta nhận không chỉ là những giá trị tinh thần vô giá như nụ cười, tình thương, sự cảm mến của họ mà chính chúng ta đang tạo phước lành cho chính chúng ta, và biết đâu đó sau này chính chúng ta cũng cần đến sự giúp đỡ hoặc ủng hộ nào đó từ họ”.

Minh Trường