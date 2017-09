Độc đáo chiếc đồng hồ thông minh Diesel On Full Guard

Những người yêu thích đồng hồ truyền thống có lẽ khó "nuốt" nổi những thiết kế dị hợm của Apple Watch, Samsung Gear hay rất nhiều smartwatch khác trên thị trường hiện nay. Lý do là những sản phẩm này thiếu cơ bản phong cách của một chiếc đồng hồ truyền thống với các đường nét tinh tế, cổ điển hoặc hầm hố đầy sức mạnh.

Rất may, nhà sản xuất Diesel On Full Guard thấu hiểu điều này và từ đó đã ra mắt sản phẩm smartwatch cùng tên mới đây. Nhìn vào vẻ bề ngoài của đồng hồ Diesel On Full Guard, khó ai có thể phủ nhận đây chính là một chiếc đồng hồ đích thực. Có chăng nó chỉ thay đổi cách hiển thị trên màn hình mà thôi.

Kích thước viền lớn, thiết kế hầm hố với hai loại dây da và dây kim loại, chất lượng hoàn thiện sản phẩm tốt khiến cho Diesel On Full Guard trở thành lựa chọn hợp lý với những fan hâm mộ đồng hồ cổ điển nhưng muốn tìm hiểu sự tiện lợi của smartwatch mang lại. Mức giá của nó cũng rất hợp lý, chỉ 350 USD (khoảng 8 triệu đồng).

Cấu hình là điểm không thể không nói đến trên smartwatch nay. Diesel On Full Guard chạy vi xử lý Snapdragon 2100, ROM 4GB, màn hình 1,4 inch độ phân giải 454x454. Pin của đồng hồ có dung lượng 370mAh, cho thời gian hoạt động được khoảng 1 ngày.

Diesel On Full Guard hỗ trợ sạc không dây, nhưng không có GPS, NFC hay cảm biến đo nhịp tim. Với việc được cài sẵn Android Wear 2.0, chiếc đồng hồ này có thể hoạt động tốt với cả smartphone Android hay iOS.

Ngọc Quang