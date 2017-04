Đối thoại ở Đồng Tâm: Kịp thời, hiệu quả, hợp lòng dân

Cuộc đối thoại ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra ngày 22/4. Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội khẳng định, cuộc đối thoại ở Đồng Tâm giữa Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung với nhân dân xã Đồng Tâm là rất thành công.

Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội.

Ngay sau khi kết thúc cuộc đối thoại giữa Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và nhân dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Đương là đại diện cho Trung ương tham gia đoàn đối thoại tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm Trưởng đoàn.

Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Đỗ Văn Đương cho hay: “Cuộc đối thoại hôm 22/4 rất thành công. Người dân rất hoan nghênh quyết định đối thoại cũng như nội dung đối thoại của Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung”.

Ông Đương cho biết thêm, người dân đặc biệt vui mừng trước cam kết của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc đối thoại. Theo đó, một là cam kết phải thanh tra minh bạch việc quản lý sử dụng đất đai, quá trình xử lý 59ha đất đồng Sênh theo yêu cầu của người dân, vì yêu cầu của người dân là hoàn toàn chính đáng. Thứ hai, TP. cam kết rõ việc không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể nhân dân. Thứ ba, phải làm rõ sai phạm của một số cán bộ trong việc bắt giữ ông Kình.

“Sau cuộc đối thoại, người dân đã thả toàn bộ 19 cán bộ chiến sĩ còn lại. Tôi có mặt tại cuộc đối thoại cũng như chứng kiến việc thả người và ký vào các văn bản với tư cách Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội”, ông Đương nói.

“Tôi cho rằng, việc làm hôm 22/4 là rất tốt, rất kịp thời, hiệu quả, được lòng dân và được cho cả chính quyền. Theo tôi, cần thiết phải như vậy. Việc này thể hiện sự dân chủ, thẳng thắn, công khai, minh bạch, vì dân, vì nước”, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cho hay.

Trước đó, đúng 10h20 sáng 22/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác Trung ương và TP.Hà Nội đã xuống đối thoại trực tiếp với người dân xã Đồng Tâm.

Thành phần tham dự đoàn đối thoại có đại diện của Trung ương (Quốc hội – bộ Công an – Thanh tra Chính phủ) và TP.Hà Nội do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu. Cụ thể, thành phần tham dự buổi đối thoại gồm ông Đỗ Văn Đương - Phó ban Dân nguyện Quốc hội; ông Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an; ông Phan Thăng Long – Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; ông Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP cùng đại diện các ban, ngành của xã Đồng Tâm, 50 người đại diện có đơn kiến nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có những phát biểu khiến nhân dân xã đều nức lòng thán phục.

Dương Thu