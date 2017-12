Ngày 1/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, hai nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ trên địa bàn đã đến công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/11, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát cơ động (PK20 – Công an tỉnh Bình Dương) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường thuộc phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An), thì phát hiện Phạm Thị Huy Ngọc (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy BKS: 48H1 - 119.59 chở Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng đôi nam nữ trên vẫn bỏ chạy. Sau đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã đuổi kịp và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Các đối tượng vẫn không chấp hành.

Lúc này, Đỗ Nhất Khang (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chở Phạm Thị Khánh Uyên (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai, chị gái Ngọc) đi ngang qua, phát hiện sự việc nên gọi điện thoại cho Nguyễn Hoàng Hà (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) mang giấy tờ đến.

Khi có mặt, Hà đến gặp đồng chí Nguyễn Cao Minh (thành viên tổ tuần tra) để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, đồng chí Minh giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu chấp hành việc kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Không xin được các cán bộ cảnh sát bỏ qua lỗi vi phạm cho bạn, Hà bỏ chạy và bị các cán bộ công an giữ lại. Ngay lúc này, Uyên và Ngọc xông đến xô xát và dùng chân đá vào người đồng chí Toán (thành viên tổ tuần tra) và đồng chí Minh rồi bỏ trốn. Đến ngày 29/11, Hà và Ngọc đã đến Công an Thị xã Dĩ An đầu thú.

Cũng liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, khoảng 23h ngày 25/11, tại nhà trọ C7 thuộc phường An Bình (thị xã Dĩ An), Nguyễn Minh Tiến (SN 1994) và Trần Vũ Luân (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) làm hỏng camera giám sát dãy nhà trọ. Sau đó, hai đối tượng đã cãi vã với ông Văn Công D., chủ nhà trọ C7.

Nhận được tin báo, đồng chí Lương Trung Thành (Cảnh sát khu vực) và Phạm Xuân Trường (lực lượng dân quân thường trực) đã đến hiện trường và mời Tiến và Luân về trụ sở Công an phường An Bình giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, Tiến không chấp hành mà dùng cây sắt tấn công, gây thương tích cho cán bộ công an.

Sau đó, đối tượng lên xe máy BKS: 61D1 - 292.99 chở Luân bỏ trốn. Đến ngày 29/11, cả hai đã đến trụ sở công an trình diện.