Đối tượng dùng dao đâm bạn nhậu tử vong ra đầu thú

Sau một ngày gây án, đối tượng Thạch Thi đã đến công an đầu thú.

Sáng 12/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Nghi can trong vụ án là Thạch Thi (18 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Nạn nhân Lâm L. (16 tuổi, cùng ngụ phường Vĩnh Phước, bạn thân của Thạch Thi).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h, ngày 7/7, L. tổ chức nhậu tại nhà cùng Thi và một số bạn bè trong xóm. Đến 18h, Thi và L. lấy xe máy đi chỗ khác nhậu tiếp. Sau đó, nhóm lại tiếp tục trở về nhà L. để vui “tăng 3”.

Đến khoảng 22h30, lúc rượu vào lời ra, Thi và L. xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Thi đã lấy dao tự chế đâm vào cổ L., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Về phía cơ quan công an, tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và tiến hành các thao tác nghiệp vụ để phục vụ điều tra. Đến trưa 8/7, Thi đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Linh