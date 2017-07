Đối tượng hành hung bác sĩ ở Bắc Giang, khai gì?

Tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hiện, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tú (SN 1991, trú thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, vào rạng sáng ngày 12/7, khi đi ăn sáng tại một quán ăn ở thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, Tú gặp anh Ngô Văn Th. (SN 1987) ở xã Đồng Phúc (Yên Dũng, Bắc Giang) cùng 4 người bạn khác.

Đối tượng Tú tại cơ quan công an

Tại đây, do say rượu, Tú đã to tiếng và dùng cốc thủy tinh ném vào đầu anh Th.. Sau khi bị ném cốc vào đầu, anh Th. phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên.

Tú cũng đi theo nạn nhân vào bệnh viện. Tại đây, đối tượng tiếp tục chửi bới và có lời lẽ xúc phạm đến các y, bác sĩ. Sau đó, Tú còn dùng máy đo huyết áp bất ngờ tấn công vào vùng đầu của bác sĩ Nguyễn Văn L. (làm việc tại khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa Việt Yên).

Hậu quả, bác sĩ L. bị chấn động não, đụng giật nhãn cầu, vùng đầu phải khâu 5 mũi. Gây án xong, Tú đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc lúc này cũng được báo lên Công an huyện Việt Yên.

Nhận được tin báo, Công an Việt Yên đã vào cuộc điều tra và bắt đối tượng Tú khi đối tượng này đang có ý định bỏ trốn.

Bác sĩ L. bị Tú hành hung phải khâu cả đầu.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bộ Y tế cũng có công văn gửi sở Y tế tỉnh Bắc Giang động viên, thăm hỏi bác sĩ bị hành hung. Đồng thời, bộ Y tế cũng chỉ đạo bệnh viện Đa khoa Việt Yên phối hợp với cơ quan công an làm rõ hành vi của đối tượng Tú.

X.L