Đối tượng lái máy gặt đập tông 3 ông cháu thương vong ra đầu thú

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 6/12, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, người điều khiển máy gặt đập liên hợp liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 ông cháu thương vong đã đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Dã (34 tuổi, ngụ xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ).

Như báo Long An đã đưa, nguồn tin từ UBND xã Nhựt Ninh cho biết, khoảng 13h ngày 5/12, ông Đặng Phước H. (SN 1948, ngụ ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh) điều khiển xe máy chở 2 cháu Đặng Nhựt T. và Lê Thị Thanh T. (cùng 7 tuổi, học sinh trường tiểu học Nhựt Ninh) đến trường.

Khi đến đoạn thuộc ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh, xe máy do ông H. điều khiển bất ngờ bị một máy gặt đập liên hợp (máy phóng lúa) từ dưới ruộng chạy lên bờ, băng sang bên kia đường, đâm thẳng vào, cuốn 3 ông cháu văng ra phía sau dàn máy gặp đập liên hợp.

Theo báo Thanh Niên, hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Hằng và 2 cháu bé bị thương rất nặng. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong, 2 cháu bé đang hôn mê.

Sau khi xảy ra tai nạn, đối tượng Dã điều khiển máy gặt đập liên hợp rời khỏi hiện trường. Đến sáng 6/12, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Ngọc Lài (tổng hợp)