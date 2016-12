Đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bắn chết người tại Đà Nẵng

Tin tức mới nhận từ Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra vụ án người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc dùng súng giết người, xảy ra trên địa bàn.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND cùng cấp, truy tố Feng Long Chun (tên khác là Phùng Xuân Long, A Lãng, SN 1988, tạm trú tại Hà Nội), về hành vi Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong vụ án này, hung thủ lẫn nạn nhân đều là người có quốc tịch Trung Quốc nên việc xác minh, điều tra gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, sau gần một năm, cơ quan điều tra đã có đầy đủ cơ sở kết luận vụ án.

Hung thủ Feng Long Chun tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, vào sáng 26/11/2015, ông Li Mu Z. vừa dắt xe ra cổng nhà tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thì bị một đối tượng dùng súng bắn chết. Dựa trên những chứng cứ để lại, Công an TP Đà Nẵng xác định, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài. Phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, manh động và đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trước khi ra tay sát hại nạn nhân.

Do đó, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tổ chức ngay hoạt động điều tra ban đầu, tiến hành thu lượm các dấu vết để lại tại hiện trường, xác định và lấy lời khai của những người làm chứng, có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ án để làm rõ. Đồng thời, công an ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án truy xét mang bí số 038G, để huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Công an xác định, nạn nhân Z. nhập cảnh từ năm 2008, thực hiện chương trình đạp xe từ Bắc Kinh đến Việt Nam, sau đó sinh sống và hoạt động du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ năm 2008 đến 2011, Z. hợp tác làm ăn với Công ty Crown trong hoạt động lĩnh vực dịch vụ, du lịch tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Vào năm 2011, Z. làm quen và kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh N. (SN 1991). Sau đó, Z. đến ở rể tại nhà vợ.

Cùng khoảng thời gian này, cho đến trước khi bị sát hại, bên cạnh kinh doanh hoạt động du lịch cho người Trung Quốc, nạn nhân còn kinh doanh thêm sim card điện thoại, cho người Trung Quốc muốn vào Đà Nẵng để du lịch, kinh doanh.

Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, các tình tiết liên quan đến vụ án một cách tỉ mỉ, thận trọng, khách quan nhanh chóng báo cáo lên cấp trên.

Công an TP Đà Nẵng nhận định, trước đó, ông Z. đã tố cáo một cửa hàng kinh doanh sim card ở Hà Nội và công ty này sau đó bị đóng cửa. Xác định đây có thể là nguyên nhân vụ án, các trinh sát liền xác minh về chủ cửa hàng là Feng Long Chun (SN 1988, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Điều đáng nói, kể từ khi Z. bị sát hại, Chun cũng đi đâu không rõ.

Sau một tháng tổ chức điều tra, công an đã xác định, Chun chính là hung thủ vụ án nên ra quyết định khởi tố bị can, về hành vi Giết người. Tiếp tục xác định Chun đang lẩn trốn tại Campuchia, Công an TP Đà Nẵng động viên vợ là chị Vũ Thị Thu H. (Hà Nội) liên hệ khuyên hung thủ ra đầu thú.

Chị H. đã dùng mạng xã hội We-chat trao đổi, tha thiết mong muốn chồng trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 28/12, chị cho biết, chồng mình là Feng Long Chun đã chấp nhận ra đầu thú.

Công an TP Đà Nẵng đã thông tin đề nghị với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tại Campuchia phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiếp nhận, hướng dẫn việc ra đầu thú của Chun, tại cửa khẩu Mộc Bài. Sau đó, gã được di lý về Đà Nẵng an toàn.

Huy Cường – Nhâm Thân