Đối tượng trộm tiền của chủ, lẩn trốn 11 năm bị bắt giữ

Ngày 23/7, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Minh Nhiên (SN 1972, quê tỉnh Cà Mau) và đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bạc Liêu để tiếp tục điều tra xử lý hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của công an, vào năm 2006, Nhiên từng làm thuê cho ông Huỳnh Hữu L., tại TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Do tin tưởng Nhiên, ông L. đã cho đối tượng quản lý số tiền 350 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, kẻ làm thuê đã lừa và chiếm đoạt số tiền trên làm của riêng mình.

Đối tượng Nhiên sau 11 năm lẩn trốn.

Sự việc được nạn nhân trình báo công an, lực lượng chức năng nhiều lần mời đối tượng lên làm việc nhưng Nhiên đã bỏ trốn. Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nhiên.

Sau 11 năm trốn chui, trốn lủi ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngày 22/7, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ Nhiên tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phùng Sơn