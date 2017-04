Đồng Nai: Đối tượng giết người đàn ông trong nghĩa trang ra đầu thú

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông trong nghĩa trang, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Tâm (38 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tâm ra đầu thú tại cơ quan công an và thừa nhận đã đánh chết ông Trần Văn C. (54 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa) ở nghĩa trang Triều Châu.

Tại cơ quan công an, Tâm khai, đối tượng cùng với một số người dân đến khu nhà tang lễ của nghĩa địa Triều Châu để chơi và nhậu cùng nhau, trong đó có ông C..

Khi đã say xỉn, Tâm về nhà nằm nghỉ được ít phút thì quay lại chỗ ông C. ở để tắm cho nạn nhân. Thế nhưng, ông C. không muốn đi tắm nên chửi Tâm. Dù vậy, Tâm vẫn bế ông C. đi tắm. Tắm xong, ông C. lại tiếp tục chửi Tâm.

Bực tức, Tâm đã dùng chân đạp vào người ông C. rồi kéo nạn nhân vào trong khu nghĩa địa dùng gạch, đá đánh vào đầu khiến ông này nằm gục.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Như tin đã phản ánh, trước đó, chiều 17/4, nhiều người dân đã phát hiện xác ông C. trong nghĩa trang nên báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định ông C. tử vong với nhiều vết thương. Từ đó, công an nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Qua nhiều nguồn thông tin, công an xác định Tâm là đối tượng nghi vấn nên vận động gia đình khuyên đối tượng ra đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Nguyễn Nhâm