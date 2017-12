Sáng 5/12, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa đột kích vào một nhà nghỉ ven biển, bắt giữ nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy tổng hợp.

Trước đó, sau quá trình theo dõi, mật phục, vào ngày 3/12, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thạch Hà đã đột kích, bắt quả tang 5 đối tượng gồm 3 nam và 2 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép ma túy tổng hợp (thuốc lắc) tại một nhà nghỉ ở bãi biển Thạch Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà.

5 đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng thuốc lắc.

Danh tính 5 đối tượng gồm: Trần Văn Cường (26 tuổi), trú tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh; Đoàn Minh Tiệp (33 tuổi), trú tại xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Văn Trung (26 tuổi), trú tại xã Nghi Đức, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thương (24 tuổi), trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Ngọc Phương (23 tuổi), trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, Công an huyện Thạch Hà thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau góp tiền mua ma túy rồi thuê phòng nghỉ để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.