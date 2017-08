"Chân dài" ngã giá

Ngay khi chiếc xe taxi rời đi, các nhân viên bảo vệ lịch sự đón chào và nhanh chóng nhận biết những vị khách có nhu cầu massage. Không lâu sau, các “thượng đế” được nhân viên tháp tùng lên tầng 4 của khách sạn M. – nơi được mệnh danh là “siêu thị mại dâm”, "thiên đường sung sướng" với số “đào” khủng và chất lượng.

Trong khi gã thanh niên dẫn đường làm thủ tục ban đầu, chúng tôi được nhân viên lễ tân nam mời ngồi nghỉ ngơi, uống nước ở một bộ bàn ghế sang trọng. Tại đây, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều thượng khách khác đang nằm trên sofa chờ đến lượt mình.

Một nam nhân viên đi lại như con thoi để sắp xếp phòng và "chân dài" phục vụ theo nhu cầu của từng vị khách. Đến đây, người khó tính nhất cũng cảm thấy mình là “thượng đế”. Cậu nhân viên nhanh nhảu: “Các anh uống nước, hút thuốc xong rồi em mời qua phòng để em nó phục vụ ạ. Hàng ở đây nổi tiếng là ngon, bổ, rẻ rồi, giá cả đã được quy định nên mọi thứ rất thoải mái”. H. mách nước: “Ở đây có mấy hàng hot như D., T., V., U., cứ yêu cầu một trong mấy em đó nhé”.

Sau khi móc hầu bao 350.000 đồng để mua vé, chúng tôi được nhân viên dẫn xuống tầng 3 vào phòng để được mục sở thị những “độc chiêu” của các “đào” trong “siêu thị” M. Ánh đèn mờ khiến mọi thứ dường như rất lung linh. Bên trong, hệ thống đèn, khăn trải, giường đệm được trang bị tốt nhất, tạo cảm giác an toàn và thân thiện với khách hàng.

5 phút sau, cánh cửa phòng hé mở, một “chân dài” đúng nghĩa nhè nhẹ bước vào và nở nụ cười tươi rói. Biết “thượng đế” của mình đang nóng lòng tận hưởng dịch vụ, cô gái chốt ngay cánh cửa và nhanh chóng cởi bỏ hết xiêm y của khách để tắm gội. Cô “đào" này cũng chính là người gội đầu, tắm táp cho khách như người thân. Sau màn “dạo đầu” ấn tượng, khách được dẫn lên giường nằm mát-xa, thư giãn.

Chân dài ngã giá trong phòng mát-xa khách sạn

Một lúc sau, thấy “thượng đế” của mình vẫn nằm im, “chân dài” có bảng tên N.T.V. chau mày hỏi: “Anh đến đây chỉ để mát-xa thôi hả cưng? bọn em có đầy đủ dịch vụ từ A-Z đấy. Anh dễ thương quá, có muốn em phục vụ nhiệt tình hết mức không?”. V. cho biết, giá cả “tàu nhanh” mỗi lần dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy vào thái độ phục vụ, sự nhiệt tình của các em.

Đột nhập phòng VIP

Thời gian gần đây, khách sạn E đang nổi lên như một “mê cung khoái lạc” với phòng ốc sang trọng và chân dài đích thực. Vẫn trong vai khách làng chơi, chúng tôi thâm nhập khách sạn hoan lạc này ở quận Hải Châu.

Sau màn thủ tục nhanh chóng, gã nhân viên trẻ dẫn khách ra bàn mua vé qua cửa. Ở đây có 2 loại vé thường từ 600.000 - 800.000 đồng, còn vé VIP có giá 1 triệu đồng với dịch vụ cao cấp hơn, thời gian phục vụ lâu hơn.

Cầm tấm vé VIP trên tay, chúng tôi được đưa về các phòng riêng nằm đối diện quầy lễ tân ngay dưới tầng 1. Căn phòng được bố trí bồn tắm, bồn xông hơi, bể gỗ tắm thuốc bắc và một chiếc giường tròn đơn. Là phòng VIP nên mọi thứ được trang trí sang trọng và đẳng cấp.

Chân dài phục vụ ở đây không vồ vập mà khá từ tốn, nhẹ nhàng. Sau khi đấm bóp xong, như thường lệ, cô gái đưa mắt dò la một lúc rồi hỏi tôi: “Anh có muốn “thư giãn”"? Thấy khách có chút băn khoăn, "chân dài" này trấn an: “Ở đây rất an toàn, chủ bọn em đã lo hết. Giá tới bến chung ở đây là 1 triệu anh nhé”.

Nhận thấy khách đã đồng ý, cô gái đứng dậy ra ngoài một lúc rồi quay lại chốt chặt cửa và lấy một vật hình tròn, che kín ô kính trên cánh cửa. Sau khi tắt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong phòng, D. thoát y và bắt đầu tung các “độc chiêu” để phục vụ khách ở mức nhiệt tình nhất có thể.

Cận cảnh phòng VIP.

Trao đổi với PV về thực trạng trên, ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.Đà Nẵng quả quyết: “Hoạt động mại dâm trá hình trên địa bàn thành phố lâu nay được các cơ quan chức năng kiểm tra rất gắt gao. Chi cục liên tục phát công văn xuống những địa phương có điểm nóng, để chỉ đạo các đoàn thanh tra xác minh, làm rõ khi có thông tin đồn đoán trong dư luận. Hầu hết các cơ sở mát-xa đều phục vụ nhu cầu thư giãn của khách hàng chứ không có chuyện bán dâm. Chỉ có một số ít cơ sở do người quản lý buông lỏng nên các nhân viên với mánh khóe tinh vi, hoạt động lén lút để qua mặt cơ quan chức năng mà thôi”.

Ông Lê Minh Hùng trong buổi làm việc với PV.

Khi PV hỏi về vấn đề mại dâm trong khách sạn, Trung tá Huỳnh Văn Chung, Trưởng Công an phường Phước Ninh cho biết: “Tất cả những gì về báo chí, do Trưởng Công an quận Hải Châu phát ngôn, em vui lòng lên cấp trên hỏi”.

Còn ông Huỳnh Đức Thắng, Trưởng Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu thông tin, trên địa bàn có điểm massage này (Eden Plaza) nhưng thẩm quyền của phường chỉ làm trật tự bên ngoài, còn bên trong như nào cái này phải cấp quận và cấp thành phố mới có quyền.

Dư luận TP.Đà Nẵng cho rằng, để tệ nạn mại dâm công khai cũng như trá hình hoạt động rầm rộ thời gian gần đây, có một phần lý do đến từ sự lơ là của các cơ quan chức năng. Thậm chí nhiều người đặt ra nghi vấn rằng, các chủ cơ sở mát-xa có vấn đề, đều phải đóng tiền bảo kê hàng tháng cho dịch vụ của mình.

Nhóm PV