Dự án 79 triệu USD: Phó giám đốc Sở “hỏi ngược” Cơ quan Cảnh sát

Đối tác phá sản, tài liệu bị giả mạo

Năm 2007, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà, nay là CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) hợp tác với hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co.,Ltd (công ty P&D) và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (LVC) thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark với số vốn đầu tư 79 triệu USD. Theo đó, HDTC góp 4,7 triệu USD bằng giá trị phần vốn góp của HDTC là bằng quyền sử dụng lô đất), LVC góp 4,2 triệu USD và P&D góp 14,7 triệu USD.

Dự án The Mark, Tân Mỹ, TP.HCM có tổng mức đầu tư 79 triệu USD

Sau khi ba bên ký kết hợp đồng liên doanh, ngày 4/12/2009, HĐTV VK Housing đã ban hành Nghị quyết để HDTC dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên thế chấp, bảo lãnh cho VK Housing vy 15 tỷ Won tại Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP.HCM. Để HDTC có thể dùng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo khoản vay của VK Housinh thì các bên liên doanh đã ký thoả thuận huỷ hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng lô đất nói trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận được khoản vay bằng tài sản thế chấp là lô đất của HDTC, VK Housing đã chi tiêu bất hợp lý, không đúng quy định làm cho dự án mất cân đối thanh toán và không thể triển khai từ đó đến nay. Do tranh chấp bởi khoản vay này nên các nhà đầu tư trong liên doanh vẫn chưa ký lại hợp đồng góp vốn mới vì chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 15 tỷ Won. Để giải quyết tranh chấp và nhận lại “sổ đỏ”, ngày 28/12/2016, HDTC đã chi trả 400 tỷ đồng cho Ngân hàng Woori và nhận lại “sổ đỏ” đối với lô đất xây dựng dự án.

Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi mới đây, hai đối tác của HDTC là LVC và P&D bị Toà án Hàn Quốc tuyên bố phá sản. Số vốn góp của hai đối tác này được chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư DWS. Sau khi liên doanh của HDTC tuyên bố phá sản và chuyển nhượng lại phần vốn cho DWS, ngày 29/4/2016, Sở KHĐT TP.HCM đã cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 2162333062 cho VK Housing, thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án lúc này chỉ còn Công ty HDTC và Công ty DWS. Công ty VK Housing với sự tham gia của DWS hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP.HCM cấp.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi thành viên góp vốn cũng như các chứng nhận cho nhà đầu tư được cơ quan công an xác định có sai phạm. Theo đó, trong văn bản số 1690 ngày 24/5/2017 trả lời Bộ KHĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - C45) - Bộ Công an (C45) khẳng định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 số số 0305339044 ngày 21/4/2016 của VK Housing là giả mạo”.

Đối với GCNĐT số 2162333062, Cơ quan CSĐT cho biết có đủ căn cứ kết luận nhà đầu tư “giả mạo hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh GCNĐT”. Ngoài ra, ngày 15/2/2017, Cơ quan CSĐT đã có văn trong văn bản số 375 gửi Sở KHĐT TP.HCM cho biết tài liệu là Quyết định HDTV 30 - 2016 ngày 23/4/2016 của Hội đồng thành viên VK Housing bị giả mạo về nội dung, chức danh là người đại diện pháp luật của HDTC nên không có giá trị pháp lý trong việc đề nghị cấp đổi, điều chỉnh GCNĐT.

Sự việc này cũng đã được Cơ quan CSĐT báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời có văn bản trao đổi kết quả điều tra với Bộ KHĐT.

Với những tài liệu giả mạo để “qua mặt” cơ quan chức năng, trong công văn số 375 và 334 của Cơ quan CSĐT gửi Sở KHĐT TP.HCM, C45 đã yêu cầu Sở KHĐT TP.HCM xem xét lại việc cấp đổi, thu hồi GCNĐT số 2162333062 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 mà Sở này đã cấp cho VK Housing.

Tuy nhiên, sau các văn bản này, phía Sở KHĐT TP.HCM vẫn án binh bất động.

Mỗi tháng mất đứt gần 4 tỷ

Các kết luận về việc nhà đầu tư sử dụng tài liệu giả mạo để dọn đường cho việc cấp đổi GCNĐT và Giấy chứng nhận doanh nghiệp đã được Cơ quan CSĐT thông báo cho Sở KHĐT. Tuy nhiên, các yêu cầu từ cơ quan điều tra trong việc thu hồi cả hai giấy chứng nhận nói trên lại không được Sở KHĐT tuân thủ. Trái lại, Phó giám đốc Sở này là Lê Thị Huỳnh Mai lại nhiều lần ký văn bản “hỏi ngược” cơ quan CSĐT cũng như “cầu cứu” các bộ chuyên môn.

Mới đây nhất, ngày 12/7/2017, bà Lê Thị Huỳnh Mai ký văn bản số 6693, đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo. “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là giả mạo bao gồm những nội dung gì? Quy trình phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư với cơ quan công an và các cơ quan khác (nếu có) trong việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư là giả mạo?”- văn bản do bà Mai ký nêu rõ “yêu cầu” với Bộ Công an.

Văn bản do bà Lê Thị Huỳnh Mai "hỏi ngược" Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an

Thậm chí, bà Mai còn đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc nội dung văn bản của C45 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thông báo kết quả điều tra “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của Công ty VK Housing là giả mạo” có được xem là kết luận của cơ quan công an theo quy định?

Ngoài văn bản “hỏi ngược” Bộ Công an, bà Mai cũng đã có công văn gửi Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp xin hướng dẫn. Trong văn bản phúc đáp yêu cầu của bà Mai, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh- Bộ KHĐT cũng đã khẳng định một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo”.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico, Cơ quan CSĐT đủ tư cách pháp luật là “cơ quan công an” được quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định 78/2015.

“Trong Nghị định 78, khái niệm ‘cơ quan công an’ có thể hiểu là bất cứ cơ quan công an nào có thẩm quyền. Nếu Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định là hồ sơ giả mạo và đề nghị Sở KHĐT thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đơn vị này phải tuân thủ”, luật sư Đức phân tích.

Đồng quan điểm, luật sư Trương Tiến Hùng, đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng C45 là cơ quan cảnh sát điều tra có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, hoàn toàn đủ thẩm quyền đề nghị Sở KHĐT TP. HCM thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 78 nếu có căn cứ chứng minh hồ sơ xin cấp đổi bị làm giả.

Trong khi đó, đại diện HDTC cho biết, việc chậm trễ thu hồi các giấy chứng nhận cấp cho VK Housing theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT của Sở KHĐT TP.HCM đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Đến nay, theo tính toán, mỗi tháng HDTC đã mất 4 tỷ đồng tiền lãi từ khoản tiền đi vay để chi trả 400 tỷ đồng chuộc lại “sổ đỏ” cho liên doanh trước đó.

Hơn một năm trôi qua sau khi các sai phạm trong việc giả mạo tài liệu để thay đổi thành viên góp vốn cũng như điều chỉnh GCNĐT tại VK Housing được Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện, Sở KHĐT TP.HCM, cụ thể ở đây là Phó giám đốc Lê Thị Huỳnh Mai vẫn “loay hoay” và tiếp tục trì hoãn thu hồi giấy chứng nhận được cấp sai quy định, mặc cho những thiệt hại bạc tỷ mỗi tháng mà doanh nghiệp điêu đứng gánh chịu.

Rao bán căn hộ trái phép Dù cơ quan điều tra xác định hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư cũng như đăng ký kinh doanh được làm bằng tài liệu giả mạo, nhưng trên thị trường, nhiều thông tin rao bán căn hộ tại dự án The Mark vẫn được đăng tải. Trả lời phóng viên, đại diện chủ đầu tư khẳng định, các thông tin mồi chài, rao bán và nhận đặt cọc của các sàn giao dịch bất động sản tại dự án này là trái phép.

Thuỷ Tiên - Nghi Điền