Dự án ‘ma’ ở Vĩnh Phúc: Công an nói giải quyết ở... tòa

Như đã phản ánh ở các bài viết trước về việc Công ty CP Công nghiệp Việt Nam Liên Kết (Vinalinks) tự ý vẽ ra một dự án 4 sao tại Vĩnh Phúc và ký hợp đồng mua bán với nhiều cá nhân khiến họ đứng ngồi không yên.

Nhiều khách hàng của công ty Vinalinks đã nhận ra việc làm không thật thà, có dấu hiệu lừa rối khách hàng từ ban đầu của công ty này nên đã gặp lãnh đạo công ty này để phản đối đồng thời yêu cầu phía doanh nghiệp này phải có trách nhiệm thanh toán lại những khoản vốn đã huy động trái phép của khách hàng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Vinalinks năm lần bảy lượt “trốn tránh” trách nhiệm, cáo bận, chuyển trụ sở doanh nghiệp gây khó cho khách hàng mỗi khi liên hệ làm việc.

Dự án "ma" trên đất lâm nghiệp.

Quá bức xúc với cách làm ăn gian dối có nhiều dấu hiệu lừa đảo, bà Nguyễn Thị H. một trong những khách hàng ký hợp đồng góp vốn với Công ty Vinalinks đã gửi đơn đến Công an quận Cầu Giấy tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổng Giám đốc Công ty Vinalinks cũng là chủ sử dụng đất lâm nhiệp 3,7 ha ở Ngọc Thanh (Phúc Yên - Vĩnh Phúc).

Theo đó, năm 2011, bà Nguyễn Thị H. được ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệp Việt Nam Liên Kết giới thiệu là đang triển khai dự án Casablanca Villas Đại Lải có diện tích 3,7 ha nhằm xây dựng dự án quần thể biệt thự sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 4 sao tại thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Sau đó, ông Tuấn Anh đã đề nghị bà H. ký hợp đồng góp vốn số 29/ĐL-VNL ngày 28/5/2011 để được quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 1 lô đất tại dự án. Sau khi ký hợp đồng góp vốn, bà H. đã nộp số tiền tổng cộng cho Công ty CP Công nghiệp Việt Nam Liên Kết số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Khi chuyển toàn bộ số tiền nói trên, bà H. đã nhiều lần yêu cầu phía công ty cung cấp những hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện dự án cũng như tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty này đã không có một bất kỳ phản hồi nào.

Đến cuối năm 2015, thấy những biểu hiện bất thường và có dấu hiệu lừa đảo của Công ty Vinalinks, bà H. đã uỷ quyền cho ông H. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Việt Nam Liên Kết lên Công an Thành phố Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy.

Ngày 6/8/2015, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) có thông báo số 32 thông báo kêt quả giải quyết đơn tố giác của bà Hằng như sau: Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành xác minh, thụ lý, xác minh đơn theo đúng quy định. Đến nay, với những tài liệu chứng có có trong hồ sơ xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Cơ quan công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, hướng dẫn ông H. và bà H. khởi kiện ra tòa.

Lãnh đạo Công ty Vinalinks trốn khách hàng lẫn báo chí

Thông báo của Công an quận Cầu Giấy khiến những người trong cuộc cảm thấy lạ. Lạ bởi vì, một doanh nghiệp lấy đất trồng rừng không được phép chuyển đổi mục đích, cùng với việc giả dối trong việc cung cấp hồ sơ để khách hàng tin tưởng đó là những giấy tờ thật để ký hợp đồng góp vốn.

Người ta không thể đem cái người ta không có ra để mặc cả mua bán với người khác. Nếu cố tình tức là anh đã lừa đảo người ta. Không hiểu khi cơ quan công an điều tra, họ điều tra cái gì, căn cứ vào đâu để hướng dẫn khách hàng khởi kiện ra tòa. Từ đầu, Công ty Vinalinks đã lừa dối khách hàng, khiến khách hàng tin tưởng vào dự án khu biệt thự 4 sao, mới ký hợp đồng góp vốn và đưa tiền cho Vinalinks. Đây là hành vi lừa đảo rõ ràng.

Luật sư Trần Huy Tuấn (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho biết, qua những thông tin mà báo nêu có thể nhận thấy Công ty Vinalinks có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 BLHS.

Công ty Vinalinks có hành vi hô biến thông báo thành quyết định của cơ quan nhà nước, cũng như việc không cung cấp thông tin chính xác về hiện trạng đất, cũng như thực hiện dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép khiến nhiều khách hàng lầm tưởng dự án là có thật và ký hợp đồng, giao tiền để mua đất của dự án này. Để làm sáng tỏ việc có hay không hành vi lừa đảo, cơ quan công an cần phải vào cuộc điều tra một cách khách quan nhất.

Lãnh đạo công ty trốn khách hàng lẫn báo chí Nhiều lần liên lạc qua điện thoại với Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh bất thành, PV báo Người Đưa Tin đặt lịch làm việc trực tiếp tại trụ sở mới của Công ty Vinalinks. Nhân viên ở đây cho biết, lãnh đạo đang đi công tác, sẽ liên lạc để làm việc sau. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng Vinalinks vẫn chưa có thông tin phản hồi lại cho PV. Nhiều khách hàng của đơn vị này cho biết, vị Tổng Giám đốc này đã trốn gặp họ từ khá lâu, và lí do được đưa ra là đi công tác nước ngoài nên điện thoại không liên lạc được?

Xuân Hòa